Arce atribuye la “iliquidez” de dólares en Bolivia al pago del servicio de la deuda externa

El presidente del Estado, Luis Arce, advirtió ayer sobre una situación económica crítica debido al bloqueo de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que ha reducido significativamente los desembolsos de deuda externa. Este problema, sumado a la caída de ingresos en sectores clave como los hidrocarburos, ha provocado una salida neta de divisas, afectando la economía nacional.

Según cifras oficiales, en 2023 Bolivia desembolsó $us 1.490 millones para el servicio de deuda externa, que incluye pagos de capital e intereses, mientras que sólo recibió $us 1.126 millones en nuevos créditos. Este déficit de $us 364 millones representó una fuga neta de dólares, agravada por la paralización de 12 créditos en la ALP, que suman $us 1.076 millones.

Arce describió el 2023 como “un año nefasto” en términos de deuda externa y anticipó un 2024 aún más adverso, con una proyección de salida neta de más de $us 900 millones. Al considerar el déficit acumulado, las pérdidas netas superarían los $us 1.400 millones, lo que, según el mandatario, evidencia la “asfixia económica” generada por el bloqueo legislativo.

Impacto en la economía

El presidente destacó que la falta de financiamiento externo no sólo limita la inversión en obras públicas, sino que también profundiza la escasez de dólares en el país. Esta situación afecta directamente la importación de productos esenciales como diésel y gasolina, cuyos costos han aumentado debido a la baja producción del sector hidrocarburífero.

En respuesta, el Gobierno está acelerando las actividades de perforación y exploración de pozos a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Sin embargo, Arce reconoció que los resultados de estas iniciativas no se reflejarán de inmediato, prolongando las actuales dificultades económicas.

Causas y consecuencias

El mandatario responsabilizó del bloqueo legislativo a ciertos sectores políticos, a quienes acusó de implementar una estrategia deliberada para generar una “asfixia económica”. Según Arce, el objetivo sería debilitar al Gobierno y propiciar la aparición de figuras políticas que ofrezcan soluciones inmediatas, como el desbloqueo de los créditos paralizados.

El impacto de la incertidumbre económica también se refleja en la población, muchas de las cuales han comenzado a almacenar dólares en sus hogares, contribuyendo a la iliquidez del sistema financiero.

Créditos bloqueados

El Gobierno enfrenta el reto de liberar más de $us 1.076 millones en créditos destinados a proyectos de infraestructura y desarrollo. La falta de estos recursos impide la ejecución de obras clave, afectando el empleo y el crecimiento económico.

Arce instó a los legisladores a desbloquear los créditos para reactivar la economía, advirtiendo que la inacción no sólo pone en riesgo los compromisos internacionales de deuda, sino también la estabilidad financiera y social del país.