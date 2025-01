La lluvia y otros factores suben algunas verduras; otras rebajan

La falta o el exceso de lluvia, además de la elevación en los costos de producción, generaron que algunas verduras subieran de precio en las últimas semanas, como es el caso del tomate, la cebolla y la arveja.

La administradora del mercado Integración del Sur, Maribel Rojas, ubicado en La Tamborada, explicó que, en el caso de las verduras y frutas, mientras mayor producción se tenga, los precios tienden a bajar, pero si el producto escasea, entonces, todo se eleva.

“Esta semana tenemos que el tomate, la cebolla están incrementando los precios. Antes estaban entre 80 y 90 bolivianos, ahora están a 100 o 120, hay un incremento de 10 a 20 bolivianos por caja. La cebolla antes estuvimos dando en 5 bolivianos la cuartilla, ahora está en 8 a 10”, señaló Rojas.

Uno de los productores de tomate sostuvo que en la época de siembra “había escasez del agua, por eso no hemos puesto mucho y ahora recién está lloviendo, pero tampoco vamos a poner siempre, no hay ni plantines, yo creo que va a subir incluso más”.

Una de las comerciantes, que compró algunas cajas de tomate para llevar a los mercados minoristas, aseguró que, con el incremento por caja, no les quedará de otra que subir los precios y la cuartilla costaría entre 25 a 28 bolivianos, pese a que son conscientes de que podrían no tener mucha venta.

“La gente después ya no quiere pagar. ‘Muy caro’, dicen, además que ya no hay plata”, se lamentó la comerciante.

En el caso de la cebolla, la explicación es que el exceso de lluvia generó que las mismas se pudran y el costo de la carga de cinco arrobas subió de 70 u 80 bolivianos a 130 o 140, provocando que la cuartilla que antes se vendía en el mercado mayorista a 5 bolivianos, ahora cueste 8 o 10.

Otra verdura que también fue afectada por la lluvia es la arveja, debido a que el exceso de agua puede provocar que la producción de estropee. Por esta razón, en las últimas semanas el precio de la cuartilla fue elevándose desde los 15 bolivianos hasta los 25 y 30.

En el caso de la papa, que mantuvo su precio entre 380 a 400 bolivianos la carga, es posible que en los siguientes meses empiece a elevar su costo, debido a que no hubo mucha siembra, por diferentes factores como la elevación del costo del abono y la escasez de diésel.

Rojas indicó que “todo subió, los agroquímicos, las semillas. Por lo menos, entre un 30 a un 60 por ciento se ha incrementado. Por ejemplo, los abonos han subido demasiado, lo que nosotros comprábamos con 1.200 bolivianos ahorita cuesta 1.800 o 2 mil”.

Pero no todos los productos se elevaron; existen otros, como el pimentón y la achojcha, que bajaron.

“Los precios que están por los suelos son la achojcha y el pimentón. La bolsa de pimentón está entre los 30 y 40 bolivianos y la achojta, entre los 25 y 30. Éstos son precios muy bajos, que ya para el productor no es rentable, porque tiene que pagar al cosechador, el flete, el transporte, ya no da ni para recuperar el capital”, dijo Rojas.

Dejan de producir o cambian de rubro

Los diferentes factores climáticos (sequía, granizadas, etc.), sumados a los conflictos sociales como los bloqueos, provocaron que los productores no pudieran rescatar, muchas veces, ni el capital invertido, lo que generó que muchos de ellos decidieran ya no sembrar o incursionen en otra verdura o fruta más rentable.

“En los últimos años bajaron la cantidad de productores, por diferentes razones, como los bloqueos y la crisis económica, lo que provocó que ya no tengan capital para sembrar para esta época. Ya estamos sintiendo la disminución de la verdura y se va a sentir más todavía”, dijo Rojas.