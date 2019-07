Miles vuelven a exigir la renuncia del Gobernador de Puerto Rico

Cientos de miles de personas marcharon ayer para exigir la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en el décimo día de protestas acicateadas por artistas como Ricky Martin, Bad Bunny y Residente a raíz del llamado “chatgate”.

Rosselló enfrenta pedidos de renuncia por la filtración de un polémico chat y por los casos de corrupción de los que la Fiscalía acusa a exfuncionarios de su Gobierno.

Los cantantes puertorriqueños Ricky Martin, Benito Martínez (Bad Bunny) y René Pérez (Residente) llegaron a la marcha sobre la plataforma de un camión de carga, junto a sus colegas Olga Tañón, Kany García y Tommy Torres, entre otros artistas.

Encabezando la procesión, Martin ondeaba una bandera del orgullo gay.

El cantante de “Livin’ la vida loca” es una de las personas ridiculizadas en el chat por su orientación sexual, que él hizo pública en 2010.

“El pueblo te lo pide, has jugado con los sentimientos, has jugado con la salud mental del pueblo”, dijo el artista en el podio, dirigiéndose a Rosselló bajo el fuerte aguacero.

“¡Seguimos mañana, y vamos a seguir hasta que se vaya, porque Puerto Rico se respeta, puñeta!”, prometió Residente a la muchedumbre.

“Los he escuchado y los escucho hoy. He cometido errores y me he disculpado”, dijo el Gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe, que aboga por la anexión de la isla como el estado 51.

Pero esto no bastó para los manifestantes, descontentos por la filtración del chat de Telegram en el que Rosselló y otros 11 hombres compartían mensajes considerados obscenos, misóginos y homofóbicos por sus críticos.

“No es suficiente. Debe entregar el poder a los nuevos líderes”, comentó Isham Rodríguez, de 36 años.

El presidente de EEUU, Donald Trump, aprovechó la oportunidad de criticar al Gobernador, con quien ya se había enfrentado porque cuestionaba el manejo de los fondos federales adjudicados por Washington para la recuperación del huracán.

“Yo soy lo mejor que le ha ocurrido a Puerto Rico porque hicimos un gran trabajo. Es un terrible Gobernador”, dijo Trump en la Casa Blanca.

La protesta de ayer se produjo mientras hay un paro nacional en la isla, que ha tenido un seguimiento desigual.

Uno de los principales diarios de la isla, El Nuevo Día, amaneció ayer con la editorial en portada dedicada a Rosselló.

De acuerdo a una estimación de la Universidad de Harvard, el huracán María, que devastó la isla en 2017, dejó 4.600 muertos, pero las cifras oficiales daban cuenta de 64.

Artistas presentes

“No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Yo hablo malo. Es por toda la corrupción que hay detrás de ti. Gente murió por tu cabrona culpa, por no poder organizar las cosas bien”, acusó Residente.

El trapero Bad Bunny, que daba una gira en Europa, decidió poner en pausa su carrera y llegó ayer a San Juan. “¿No te vas a quitar? ¡Nosotros tampoco! ¡Puerto Rico se respeta! ¡Charlatán!”, escribió en Twitter.

También se han solidarizado el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, la modelo Zuleyka Rivera, el actor Benicio del Toro y los músicos Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, La India, Daddy Yankee y Luis Fonsi, entre otros.

10 días de protestas se viven en la isla caribeña pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló.

ALGUNOS CHATS QUE SE FILTRARON

En uno de los polémicos chats, uno de los colaboradores de Rosselló se mofaba de Ricky Martin por su orientación sexual, que el intérprete de “Livin’ la vida loca” hizo pública en 2010.

En otro, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3 mil muertos según el balance oficial.

Poco antes de la filtración del chat, la Fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico.

GOBERNADOR DE PUERTO RICO RENUNCIA A LA REELECCIÓN EN MEDIO DE CRISIS POLÍTICA

AFP

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que permanecerá en su cargo aunque no buscará la reelección en 2020, a raíz del “chatgate”.

“Los he escuchado y los escucho hoy”, dijo Rosselló a los ciudadanos en un video difundido en Facebook, luego de nueve días de protestas —algunas violentas— en el casco histórico de San Juan. “He cometido errores y me he disculpado”.

“A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año”, prosiguió el mandatario de este territorio estadounidense en el Caribe.

También dijo que dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista y que enfrentará “con toda la verdad, fuerza y de manera responsable” el proceso de destitución que inició la Asamblea Legislativa esta semana, cuando la cámara baja comenzó a estudiar esta posibilidad.

Rosselló, quien aboga por la “estadidad” de Puerto Rico (que se anexione a EEUU como su estado 51), había anunciado en marzo que buscaría la reelección.

El exgobernador Alejandro García Padilla, quien promueve en cambio el estatus actual de estado libre asociado, dijo a Telemundo que Rosselló “se está comprando tiempo a ver si las protestas bajan, si esto desarticula el coraje”.