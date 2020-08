Kamala Harris suena fuerte como opción de Biden para vicepresidencia de EEUU

Washington |

La elección de Joe Biden para acompañarlo como candidata a la vicepresidencia ha sido uno de los secretos mejor guardados en Washington, pero una supuesta publicación accidental del sitio Politico y las notas de Biden dispararon las especulaciones de que la senadora Kamala Harris será su compañera en la fórmula.

Las conjeturas sobre la elección para la vicepresidencia es un juego que se repite cada cuatro años, pero esta vez hay mucho en juego ya que si Biden, de 78 años, gana las elecciones, sería el presidente con más edad en asumir el poder.

Además, el político demócrata ha indicado que puede que no busque un segundo mandato en caso de ser electo, lo que allana la carrera hacia la presidencia en cuatro años más de la persona que elija para acompañarlo.

Biden, que a menos de 100 días de las elecciones lidera las encuestas frente a Donald Trump, atizó el interés anunciando con mucha antelación que elegiría a una mujer.

En este caso, sería la tercera vez en la historia que un candidato elige a una mujer como compañera de fórmula, aunque en los dos casos anteriores, el de Geraldine Ferraro en 1984 y el de Sarah Palin en 2008, estas aspiraciones terminaron en fracaso.

En línea con una campaña de bajo perfil debido a la pandemia, Biden mantuvo contenidas las filtraciones sobre sus intenciones.

Los medios estadounidenses especulan que en lista de finalistas de Biden está Susan Rice, la exembajadora en la ONU del presidente Barack Obama.

Los nombres de otras tres senadoras suenan fuerte: Tammy Duckworth, de Illinois; Elizabeth Warren, de Massachusetts, y Tammy Baldwin, de Wisconsin.

También están entre las posibles candidatas las congresistas Val Demings, de Florida, y Karen Bass, de California, y las gobernadoras Gretchen Whitmer (Michigan) y Michelle Lujan Grisham (Nuevo México).

Pero Harris siempre aparece en lo alto de las apuestas debido a su gran trayectoria, que incluye sus alocuciones en el Senado y su intento por conseguir la nominación demócrata en este ciclo electoral, antes de retirarse para dejar libre el paso a Biden.

Además, después de que el país vivió las protestas más multitudinarias en décadas contra el racismo, el hecho de que Harris sea una mujer negra es un punto a su favor.

El martes Biden dijo que va a revelar su decisión "en la primera semana de agosto".

En las notas que Biden llevaba el martes se leía el nombre "Kamala Harris".

Debajo había una lista de cosas positivas que incluía los siguientes puntos: "No guarda rencor", "mucha ayuda en la campaña" y "gran respeto por ella".

Si Biden también llevaba notas parecidas con respecto a las otras aspirantes, no las sostuvo de una forma que permitiera que el fotógrafo de la AFP y otros periodistas pudieran verlas.

¿Publicación prematura?

A esto se sumó que el respetado sitio Politico publicó por accidente una noticia sobre que Harris fue finalmente elegida por Biden, con fecha del 1 de agosto.

El vicepresidente de marketing y comunicación del portal, Brad Dayspring, se disculpó.

Por supuesto, es posible que Politico publicara una noticia por error, preparada solamente por si Harris era la elegida.

También es posible que las notas de Biden expresaran simplemente su admiración y hasta las mismas anotaciones podrían ser utilizadas para reconocer sus cualidades, pero anunciar que escogió a alguien más.

Otras aspirantes, especialmente Rice, se sumó a las especulaciones más fuertes en la recta final y la senadora Warren, que representa un guiño para los sectores más progresistas, también suena como opción.

En caso de ser elegida, Harris llegaría a la carrera con puntos negativos, ya que muchos critican su gestión como fiscal general de California debido a políticas que castigaron con fuerza a las minorías.

Pese a todo, con su talante sonriente, su ascendencia jamaicana e india, su firmeza en el trabajo y el hecho de que sólo tiene 55 años, Harris tiene muchas posibilidades.

Su antiguo portavoz, Ian Sams, dijo que Harris asusta a Trump. "Lo desconciertan las mujeres fuertes", indicó Sams en Twitter.

Pero el martes, Harris recibió halagos del mismo Trump. "Creo que ella sería una buena opción. Kamala Harris. Ella sería una buena elección", indicó el mandatario a periodistas.