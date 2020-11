Vizcarra confirma que irá a nuevo juicio político en el Congreso peruano

Lima |

El presidente peruano, Martín Vizcarra, acudirá al Congreso el próximo lunes para asistir a un nuevo juicio político de destitución por presunta corrupción, luego que el Parlamento rechazara su pedido de adelantar el proceso para hoy, informó ayer el gobierno.

"Respetamos las decisiones soberanas del Parlamento y si ayer (miércoles) contestó que no es factible adelantar, aceptamos la fecha y el presidente asistirá el lunes al Parlamento", dijo el primer ministro, Walter Martos.

El Congreso tiene previsto debatir una nueva moción de destitución por "incapacidad moral permanente", la segunda desde que el 18 de septiembre salió airoso de otra acusación por obstruir presuntamente una investigación parlamentaria y fiscal sobre un supuesto tráfico de influencias.

Esta segunda moción fue presentada por el minoritario partido populista Unión por el Perú (UPP), que se basa en declaraciones de dos empresarios que aseguraron ante la Fiscalía haber pagado dos coimas a Vizcarra, a cambio de contratos de obras públicas cuando el presidente era gobernador de Moquegua, en 2014.

Los montos de los supuestos sobornos ascienden a unos 623.000 dólares.

El caso es investigado por la Fiscalía desde 2018. Vizcarra niega haber recibido pagos y atribuye el pedido a una maniobra para afectar las elecciones de abril de 2021.

El Congreso está conformado por 130 legisladores y se necesitan 87 votos para destituir a Vizcarra.

El presidente peruano carece de partido y bancada en el Congreso, lo que lo hace políticamente débil.

La vacancia presidencial es una atribución del Congreso que le permite realizar un proceso político relámpago a un mandatario para determinar si incurrió en una falta o delito que hacen imposible que siga al frente del país.

Vizcarra había pedido adelantar la sesión parlamentaria para hoy para no sumir al país en la incertidumbre política.

La moción de destitución se debatirá mientras Perú paga un alto costo por la pandemia del coronavirus, con 34.671 muertos y 911.787 contagios desde marzo, lo que ha puesto de manifiesto la precariedad del sistema de salud.

Adicionalmente, la economía peruana caerá alrededor del 12,5 por ciento en 2020, golpeada por un confinamiento de más de 100 días que semiparalizó al país.

Perú celebrará elecciones presidenciales y legislativas conjuntas el 11 de abril de 2021. Vizcarra termina su mandato el 28 de julio de ese año y no puede volver a presentarse, ya que Perú prohíbe la reelección inmediata de un presidente.