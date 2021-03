Regulador europeo dice que "no hay pruebas" contra la vacuna de AstraZeneca

Ginebra y México |

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aseguró ayer que "no hay pruebas" de supuestos efectos negativos de la vacuna anticovid de AstraZeneca y sigue "convencida" de sus beneficios, en momentos en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aborda la cuestión tras la suspensión decidida por varios países en Europa, donde se superaron las 900.000 muertes por la Covid-19.

"Seguimos firmemente convencidos de que los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del Covid-19, con su riesgo asociado de hospitalización y muerte, superan los riesgos sobre estos efectos secundarios", dijo la directora ejecutiva del regulador europeo, Emer Cooke.

Una quincena de países, entre ellos Alemania, España, Francia e Italia, suspendieron por precaución el uso de la vacuna AstraZeneca después que se señalaran problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultades para coagular.

"A día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados", indicó Cooke, agregando que la EMA examinaba efectos adversos graves en "todas las vacunas".

El grupo de expertos de la OMS sobre la vacuna también se reunió ayer para analizar si el fármaco del laboratorio anglosueco es seguro.

Pero, por el momento, la organización aconseja seguir administrando este inmunizante contra el coronavirus.

"Sin vínculo"

"No queremos que la gente entre en pánico y, por el momento, recomendamos que los países sigan vacunando con AstraZeneca", dijo la responsable científica de la OMS, Soumya Swaminathan.

"Hasta ahora, no hemos encontrado un vínculo entre estos hechos y la vacuna", añadió.

Desde Reino Unido, donde ya se ha administrado una primera dosis (de AstraZeneca o Pfizer/BioNTech) a casi 24,5 millones de personas, el primer ministro Boris Johnson, reafirmó ayer que la vacuna desarrollada por AstraZeneca con científicos de la Universidad de Oxford era "segura" y "extremadamente" eficaz.

A estas dudas sobre los efectos del fármaco se suman los problemas de suministro del laboratorio a la Unión Europea, por lo que el bloque "no excluye" presentar un recurso judicial contra el grupo farmacéutico, según indicó ayer el Secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune.

En paralelo, la Comisión Europea anunció un acuerdo con los laboratorios Pfizer y BioNTech para "acelerar" la entrega de 10 millones de dosis de su vacuna anticovid para los países del bloque.

México

Ajeno a las dudas que han llevado a varios países a frenar el uso de la vacuna de AstraZeneca, el Gobierno de México busca apretar el acelerador de las inmunizaciones negociando con EEUU para que le comparta dosis de este fármaco.



El secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se limitó ayer a decir que "va muy bien" la negociación con el Gobierno de Joe Biden para que ceda su inventario del fármaco británico, cuyo uso no ha sido autorizado en EEUU.



Según reveló en conferencia de prensa junto al presidente, Andrés Manuel López Obrador, México solicitó "el mayor número posible" de vacunas y aseguró que obtendrá una respuesta definitiva el próximo viernes.



Esta negociación inició el pasado 1 de marzo, durante la primera reunión virtual entre Biden y López Obrador, donde el mexicano pidió a EEUU acceso a vacunas producidas en ese país, pues hasta ahora México solo recibe fármacos fabricados en Europa, China, Rusia y la India.