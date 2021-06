La Covid-19 es la primera causa de muertes en Paraguay

Asunción |

La Covid-19 se convirtió en la primera causa de muerte en Paraguay y ocupa ahora el lugar que históricamente correspondía a las enfermedades coronarias, confirmó ayer una fuente oficial. El promedio de decesos anuales por diferentes patologías está entre 32.000 y 34.000, pero hasta mayo de este año se registraron casi 20.000, de los cuales 6.000 son del virus, explicó el director de Información Estratégica del Ministerio de Salud, Édgar Tullo.



“La enfermedad de la Covid-19 se posiciona en ese lugar cimero y esperamos para junio y julio el mayor número de fallecidos y luego descienda”, afirmó el funcionario en comunicación con la radio Universo 970 AM.



El panorama será desalentador en las próximas semanas, meses, en caso de continuar el ritmo actual, advirtió Tullo.



Analistas locales estiman que Paraguay podría llegar a 200 muertes por día a causa de la pandemia, ya que existe una alta circulación comunitaria y los hospitales están abarrotados de pacientes.



A esto suman la llegada tardía de fármacos y escasas dosis disponibles, pocos ciudadanos inmunizados así como registrados que no acuden a los vacunatorios porque no tienen quiénes le lleven a un centro asistencial o prefieren inyectarse con determinadas marcas.



Paraguay alcanzó la víspera las 10.005 defunciones desde el comienzo de la pandemia, al sumar 131 nuevas víctimas mortales, y también registró 375.996 infectados en total, según la cartera de Salud.



El presidente de la nación, Mario Abdo, consultado ayer sobre la escasa concurrencia de adultos mayores a inyectarse, si se debe a un error de comunicación por parte del Gobierno, negó que ese sea el caso.



“Estamos hace dos años en pandemia, no creo que haya un solo paraguayo que no sepa lo que está viviendo el mundo o la humanidad y nuestro territorio”, dijo.



Abdo Benítez destacó que en julio se recibirá un mayor número de vacunas y aseguró la existencia de cobertura para los próximos 20 o 25 días.