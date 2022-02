FMI dice que busca concluir un acuerdo definitivo con Argentina "lo más rápido posible"

El Fondo Monetario Internacional señaló el jueves su deseo de llegar a un acuerdo definitivo con Argentina "lo más rápido posible" para refinanciar su multimillonaria deuda, señalando que hay "debates intensos" para lograrlo.



El 28 de enero el personal técnico del FMI y el gobierno de centroizquierda del presidente Alberto Fernández llegaron a un preacuerdo para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares, a cambio de reformas económicas, incluida una reducción gradual del déficit presupuestario (actualmente del 3% del PIB), con el objetivo de volver al equilibrio en 2025.



"No tengo un cronograma en términos del acuerdo, pero estamos trabajando muy duro al igual que las autoridades argentinas. Estamos trabajando en estrecha colaboración y buscaremos hacer esto lo más rápido posible", dijo a periodistas el vocero del FMI, Gerry Rice.



"Lo que estamos viendo es un enfoque realista y pragmático para diseñar un programa creíble que pueda abordar la estabilidad macroeconómica de Argentina y comenzar a abordar los desafíos profundamente arraigados que enfrenta el país", explicó, declinando dar detalles sobre las discusiones.



Rice dijo no tener una fecha para el eventual envío de una misión del FMI a Argentina.



Tampoco contestó si el FMI aceptaría aplazar un próximo vencimiento de deuda de unos 2.900 millones de dólares en marzo si el nuevo acuerdo no estuviera aprobado para entonces.



"No especularía sobre otras alternativas", dijo.



El gobierno de Fernández pagó recientemente vencimientos del préstamo: una cuota de capital de más de 700 millones de dólares el 28 de enero de enero, y 370 millones de dólares en intereses el 4 de febrero.



Argentina recibió unos 44.000 millones de dólares de un préstamo de 57.000 millones aprobado en 2018 bajo la presidencia de centro derecha de Mauricio Macri. El acuerdo exigía desembolsos de 19.000 millones de dólares a partir de 2022 y de unos 20.000 millones en 2023, algo "insostenible" según el gobierno de Fernández.



Los debates actuales entre el FMI y las autoridades argentinas se refieren en particular al calendario de pagos.



Rice recordó que el preacuerdo anunciado el 28 de enero incluye un consenso sobre el "sendero fiscal que mejoraría de manera sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario", así como la "reducción duradera de los subsidios a la energía" y la "movilización de apoyo externo para fortalecer la resiliencia de Argentina".



El próximo paso, dijo, será concretar el acuerdo, que deberá finalmente ser aprobado por el directorio ejecutivo del FMI, previa ratificación en el Congreso argentino.



La semana pasada, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pidió concentrarse en finalizar los términos del acuerdo e implementarlo, afirmando que no hay "alternativa".



"Nuestro foco principal es sacar a Argentina de este camino muy peligroso de alta inflación", dijo a periodistas.