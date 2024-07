Supuesto líder de la banda niega participación en el atentado contra Cristina Fernández

Un comandante del grupo chií libanés Hizbulá murió este miércoles por el bombardeo de un dron israelí contra el vehículo en el que viajaba en el área de Al Housh, en el sur del Líbano, confirmaron... Ver más Muere un comandante de Hizbulá en un ataque israelí contra su vehículo en sur del Líbano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconoció ante un aliado clave que tal vez no pueda salvar su candidatura si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para... Ver más Biden reconoce que tal vez no pueda salvar su candidatura, según The New York Times

Al menos 16 personas murieron la pasada noche y esta mañana por los bombardeos del Ejército israelí, concentrados en el norte y centro gazatíes, con especial intensidad en ciudad de Gaza y el barrio... Ver más Los bombardeos israelíes matan a al menos 16 palestinos en el centro y norte de Gaza