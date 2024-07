Fotografía. Andrés Zamora triunfa en Nueva York

El boliviano Andrés Zamora lleva en alto el nombre del país logrando éxitos en Estados Unidos. Luego de concluir sus estudios, el oriundo de La Paz se mudó a Nueva York, en donde se forjó a pulso una reputación como fotógrafo análogo capaz de cautivar con su obra.

En entrevista con Los Tiempos, Zamora contó sus experiencias en el país norteamericano.

Cuéntanos sobre ti, ¿cómo fue tu infancia y tu vida en Bolivia?

Nací en La Paz y me crié en Cochabamba. La mayor parte de mi familia es de Sucre, por lo que crecí visitando Sucre y sus alrededores muy seguido. Mis padres (y toda mi familia) son personas excepcionales y muy buenas. Practiqué BMX durante mi infancia y parte de mi juventud, compitiendo local e internacionalmente.

- ¿Qué te motivó a dedicarte a la fotografía y cómo comenzó tu carrera?

Siempre me han gustado las artes visuales y la fotografía es algo recurrente en mi familia desde hace un par de generaciones. De niño estaba obsesionado con los álbumes de fotos y las historias que las acompañaban. Mi abuelo me regaló su cámara analógica y, desde ese momento, mi interés fue creciendo poco a poco.

- ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste?

El mayor desafío fue romper con el miedo y las limitaciones que yo mismo me imponía. Me gradué de ingeniería de la Universidad Privada Boliviana el año 2021 y hasta ese punto no me animaba completamente a explorar las artes visuales. Me las ingeniaba para ponerme excusas.

- ¿Qué te llevó a decidir trasladarte a Estados Unidos para continuar tu carrera artística?

Terminé la universidad justo después de la pandemia. Creo que la experiencia del confinamiento me dejó con ganas de explorar el mundo mas allá de Bolivia. Tengo familia en Nueva York, por lo que se me hacía más sencillo y accesible económicamente.

- ¿Cómo describes tu estilo fotográfico y qué influencias han moldeado tu trabajo?

Mi estilo fotográfico es diverso. Trabajo con diferentes medios: impresiones, fotografía digital y análoga, video, madera, materiales industriales, instalaciones, arte urbano, etcétera. Desde que vivo en Nueva York el grafiti y el arte en las calles han tenido una influencia importante en mi desarrollo artístico.

- ¿Hay algún tema o concepto recurrente en tus obras? ¿Qué mensaje buscas transmitir a través de tus fotos?

Me gusta el arte que interactúa con el ambiente, o más bien el ambiente interactuando con el arte.

- ¿Cómo ha sido la experiencia de adaptarte a la escena artística de Estados Unidos?

Fue muy positiva en su mayoría. La comunidad internacional en Nueva York es bastante abierta a nuevas ideas y a diferentes maneras de entender el mundo. La gente aquí esta genuinamente interesada en lo que tienes que decir y en cómo lo vas a hacer.

- ¿Qué oportunidades has encontrado en Estados Unidos que no estaban disponibles en Cochabamba?

El acceso a equipo, laboratorios y materiales, principalmente si están relacionados a la fotografía análoga. El mundo de la fotografía análoga en Nueva York es algo excepcional. Hay una increíble cantidad de laboratorios, tiendas, eventos y exposiciones.

- ¿Puedes hablarnos de alguna de sus exposiciones más significativas en Estados Unidos?

Fui parte de una exposición grupal al terminar el programa académico de tiempo completo del Centro Internacional de Fotografía (ICP) en el museo del mismo centro, ubicado en el Lower Eastside, Manhattan. Compartí el espacio junto con alrededor de 80 artistas de diferentes partes del mundo. Tuve también la oportunidad de tener una muestra individual a principios de este año en el espacio Cholita, en Queens. Expuse el proyecto que desarrollé durante mis estudios en el centro. La exposición estuvo instalada casi dos meses.

- ¿Hay alguna galería o evento en particular donde te gustaría exponer tus obras en el futuro?

Me gusta mucho el arte transitorio en lugares públicos. Quisiera colaborar en eventos o con artistas en exposiciones públicas, a gran o pequeña escala. Mi galería favorita son las calles de la ciudad.