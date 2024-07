Biden expresó su apoyo a Kamala Harris para que sea la candidata demócrata a la presidencia de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el domingo que se retira de su batalla por la reelección con Donald Trump, en una decisión histórica que sumerge la ya turbulenta carrera por la Casa Blanca de 2024 en un territorio desconocido.

“Si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y el país es que renuncie y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, dijo Biden en una carta publicada en X.

Luego del comunicado, apoyó directamente la candidatura de su segunda, Kamala Harris: “Compañeros demócratas, he decidido no aceptar la nominación y concentrar todas mis energías en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta. Y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas, es hora de unirnos y vencer a Trump. Hagámoslo”.

Más tarde, los Clinton respaldaron a Harris en una declaración publicada en X: “Estamos honrados en acompañar al presidente en su respaldo a la vicepresidenta”.

De acuerdo a The New York Times, ya ha comenzado a circular una carta entre los delegados de la Convención Nacional Demócratal (DNC) expresando su apoyo a Kamala Harris: “Creemos que nuestra candidata más fuerte para la presidencia, la que mejor puede ofrecer una visión clara y unificadora para el futuro de los Estados Unidos, es la vicepresidenta Kamala Harris. Instamos respetuosamente a los delegados de la Convención Nacional Demócrata de 2024, y a todos los votantes en noviembre, a que apoyen a Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos”.

De esta manera, Harris es la primera en la fila para el puesto, lo que evitaría la necesidad de lanzar rápidamente una “mini primaria” para elegir un nuevo candidato antes de la convención del partido en agosto.

Harris recorrió el sábado el circuito de recaudación de fondos de campaña en la ventosa Provincetown, Massachusetts, y recibió el visto bueno de la destacada senadora demócrata del estado, Elizabeth Warren, quien dijo antes de la visita que si Biden se hiciera a un lado, su vicepresidente está “lista para dar un paso al frente”.

En el evento, que según los organizadores recaudó 2 millones de dólares y al que asistieron 1.000 invitados, Harris no mencionó los pedidos de que Biden abandone la carrera o de que ella lo reemplace, sino que repitió una de sus líneas de campaña habituales: “Vamos a ganar esta elección”..

“¿Creemos en la libertad? ¿Creemos en la igualdad? ¿Creemos en la promesa de Estados Unidos? ¿Estamos dispuestos a luchar por ella?”, exclamó ante una multitud que la vitoreaba. “Cuando luchamos, ganamos”.

Pero la designación de Harris como candidata presidencial, lo que sería un momento histórico para el partido al elegir a la primera mujer, persona negra y persona de ascendencia del sur de Asia, no es del todo segura. Los funcionarios de los más altos rangos, incluida la presidenta emérita Nancy Pelosi, prefieren un proceso abierto, ya que algunos creen que fortalecería a cualquier candidato demócrata para enfrentarse al republicano Donald Trump.

“Si creen que hay consenso entre la gente que quiere que Joe Biden se vaya... de que apoyarán a Kamala, la vicepresidenta Harris, están equivocados”, dijo esta semana la representante Alexandria Ocasio-Cortez en una publicación en las redes sociales que fue ampliamente discutida.