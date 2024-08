Javier Milei critica la “hipocresía progresista”

El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló ayer que “la única solución” al problema de la violencia machista es la dureza contra los agresores, poco después de una denuncia por presunta violencia machista contra el exmandatario Alberto Fernández (2019-2023), presentada el martes por su expareja, Fabiola Yáñez.

“La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen”, escribió Milei en su perfil de la red social X dentro de una publicación cargada de ataques políticos contra los últimos Gobiernos peronistas.

“La solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombres”, agregó el presidente, que tituló su mensaje “hipocresía progresista”.

“Como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política”, destacó el mandatario, quien concluyó: “El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones”.

Fernández creó en 2019 el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que fue degradado a Subsecretaría con la llegada de Milei a la Presidencia -el 10 de diciembre pasado- y eliminado definitivamente en junio pasado.

Las palabras de Milei siguen a las declaraciones del portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó que el Gobierno va a “colaborar con la Justicia” en este caso que calificó de “lamentable, triste y bochornoso”.