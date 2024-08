El opositor Velásquez considera que Nicolás Maduro perdió la legitimidad del voto

El opositor venezolano Andrés Velásquez aseguró este miércoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no podrá mantenerse en el poder porque -dijo- perdió la "legitimidad" del voto, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó como el ganador de los comicios presidenciales del 28 de julio.

"¿Podrá Maduro, montado en su descomunal fraude, mantenerse en el poder? En mi opinión no. Perdió la más importante legitimidad que es el voto. No tendrá reconocimiento. Para mantenerse tendrá que hacerlo a sangre y fuego. Venezuela no parará hasta lograr el respeto de la verdad", escribió el exgobernador en su cuenta en X.

Maduro fue proclamado ganador por el CNE que, 24 días después de los comicios, todavía no publica los resultados desagregados de las votaciones, como establece la normativa, a pesar de los numerosos llamados dentro y fuera del país a la divulgación de estos datos para confirmar la victoria del líder chavista.

Entretanto, la principal coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), atribuye el triunfo de las presidenciales a su abanderado, Edmundo González Urrutia, en base al "83,5%" de las "actas" que dice haber recogido gracias a personas que fueron testigos y miembros de mesa el 28 de julio.

El lunes, González Urrutia, instó a Maduro y su Gobierno a "ponerse a un lado y dar el paso ya para empezar una transición en paz".

A través de un video publicado en redes sociales, González Urrutia sostuvo que "cada día" que las autoridades "entorpecen la transición democrática, los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad", por lo que reiteró que "aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento" de los ciudadanos.

"Es nuestra hora, la hora de millones de venezolanos que deseamos dar lo mejor de nuestras vidas para la reconstrucción de nuestra patria. Toda Venezuela exige que hagamos los esfuerzos necesarios para que se respete la soberanía popular, por eso, estoy dispuesto al diálogo político para comenzar la definitiva transformación democrática de nuestra nación", agregó.