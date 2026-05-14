Cuba se abre a ayuda de EEUU por $us 100 millones

Mundo
DW y DPA
Publicado el 14/05/2026 a las 18h37
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este jueves que desde la isla están "dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría” la oferta de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano” que reiteró EEUU Esto, en momentos en que la isla está sometida a un bloqueo energético de Washington y enfrenta apagones masivos.

"Por primera vez, el gobierno de EEUU formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares”, reconoció el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.

Rodríguez añadió que si bien La Habana está dispuesta a escuchar la oferta, esperan que "sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.

El Departamento de Estado de EEUU anunció en un comunicado el miércoles 13 de mayo que reiteraba su oferta de 100 millones de dólares en "asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”. La nota añadía que ahora era Cuba quien debía "aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial” para la isla.

 

"Incongruencia"

El jefe de la diplomacia cubana agregó en su mensaje que había "incongruencia” en "la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”, pero indicó que "el gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera”. Añadió que "sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.

Tras señalar que La Habana no tiene problema alguno en trabajar con la Iglesia católica, indicó que "la mejor ayuda que en este y en cualquier momento podría dar el gobierno de los EE.UU. al noble pueblo cubano es desescalar las medidas del bloqueo energético, económico, comercial y financiero, recrudecido como nunca antes en los últimos meses, lo cual afecta severamente a todos los sectores de la economía cubana”.

 

“Absolutamente nada” de combustibles 

Las autoridades de Cuba han confirmado este jueves que no queda "absolutamente nada" de diésel y fuel oil y han resaltado que la condición es "crítica" a causa del impacto del endurecimiento por parte del bloqueo de Estados Unidos a la isla desde principios de este año.

"No tenemos absolutamente nada de fuel, no tenemos absolutamente de diésel", ha dicho el ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O Levy.

"Lo único que tenemos es gas de nuestros pozos, que sí ha crecido la producción, y el crudo nacional, que sí viene creciendo la producción", ha sostenido en una entrevista con medios cubanos y retransmitida por la Presidencia de Cuba en redes sociales.

"La situación es muy tensa. El efecto del bloqueo nos está haciendo mucho daño, seguimos sin recibir combustible", ha explicado, antes de incidir en que este "férreo bloqueo energético" tiene lugar tras "un bloqueo desde hace muchos años", por lo que las recientes medidas "agudizaron y tensaron más la situación económica y energética del país".

De la O Levy ha especificado que Cuba estuvo sin recibir combustible durante cuatro meses, hasta la llegada de "un donativo" de Rusia con "unas 100.000 toneladas de crudo", lo que permitió aliviar ligeramente la situación durante el mes de abril, si bien la situación vuelve ya a sus peores momentos.

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