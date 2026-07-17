Humo de incendios se cierne sobre la final del Mundial 2026

Mundo
DW
Publicado el 17/07/2026 a las 11h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Un invitado indeseado amenaza con presentarse en las prácticas de Argentina y España, a dos días de la final de la Copa del Mundo 2026: el humo de incendios forestales en Canadá se ha extendido hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde los finalistas entrenan este viernes.

 Una neblina difusa cubrió el jueves localidades de Nueva Jersey aledañas a los sitios donde la Albiceleste y la Roja prevén realizar sus penúltimas prácticas antes de batirse el domingo en el MetLife Stadium en East Rutherford.

 La sede de la contienda por el título también está situada en Nueva Jersey y queda a las afueras de la ciudad de Nueva York, también afectada por la fumarada llegada desde la provincia canadiense.

 Las autoridades estadounidenses han alertado que millones de personas están expuestas a una calidad del aire muy degradada y animaron a los habitantes de varios estados del noreste a pasar el menor tiempo posible al aire libre.

 "La mala calidad del aire puede ser peligrosa para cualquiera", escribió el Departamento de Protección Medioambiental de Nueva Jersey en X.

Además del humo, entrada la noche del jueves también se percibía olor a quemado en Parsippany, a diez minutos en auto de East Hanover, sede del centro de entrenamiento de España.

"Es abrumador, es muy fuerte aquí. Es realmente obvio, puedes olerlo, es muy intenso", dijo a la AFP Guy Henri, un inversionista de 66 años.

Lluvias podrían salvar la final

En Morristown, Nueva Jersey, sitio de práctica elegido por el equipo de Lionel Messi, según la prensa argentina, la valoración de la calidad del aire era "muy poco saludable" la noche del jueves.

Para East Hanover y East Rutherford era "poco saludable" debido a las partículas finas procedentes de los incendios, según el sitio oficial del gobierno que mide la calidad del aire.

Ni la FIFA ni las selecciones se han pronunciado de momento sobre las eventuales afectaciones del humo llegado desde el noroeste de Ontario, donde hay más de 130 incendios activos. Al menos sesenta de ellos están fuera de control.

Meteorólogos consultados por medios locales prevén fuertes lluvias el sábado, lo que debería contribuir a dispersar el humo de la región y evitar mayores riesgos en la final entre los vigentes campeones de Sudamérica y de Europa.

España tiene previsto entrenar por segundo día consecutivo en East Hanover, donde se instaló tras eliminar el martes a Francia (2-0) en Arlington, Texas. El jueves lo hizo con la bruma obstruyendo el sol.

Los campeones defensores, por su parte, aterrizaron la noche del jueves en Nueva Jersey después de protagonizar una nueva dramática victoria desde atrás contra Inglaterra (2-1) el miércoles en Atlanta.

Ambos equipos, que protagonizarán una final inédita en la Copa del Mundo, entrenarán a puertas cerradas.

Incendios afectan debut de Lewandowski

 Al MetLife Stadium, sede a cielo abierto de la gran final, deben asistir más de 80.000 espectadores, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, según ha dicho el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

 Otras decenas de miles de personas son esperadas para ver la transmisión del juego definitivo en el Central Park de Manhattan, en Nueva York.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
2
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
3
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
4
Gobernadores piden el 50/50 desde 2027 con coparticipación tributaria
5
Tras denuncias, arrestan a allegados de los reclutadores para la guerra en Rusia

Lo más compartido

1
Irán advierte con detener las exportaciones de energía de Medio Oriente
2
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
3
Dejan hasta agosto juicio a Zúñiga y éste dice que es víctima de una trampa
4
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
5
El Gobierno alista un decreto para enfrentar desastres que trae El Niño

Más en Mundo

17/07/2026
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron ayer ataques contra el régimen islámico de Irán por sexta noche consecutiva consecutiva, dijo el ejército...
Ver más
17/07/2026
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron ayer ataques contra el régimen islámico de Irán por sexta noche consecutiva consecutiva, dijo el ejército...
Ver más
Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron ayer ataques contra el régimen islámico de Irán por sexta noche consecutiva consecutiva, dijo el ejército estadounidense.
Ver más
17/07/2026
Estados Unidos lanza una nueva ola de ataques contra Irán
Irán amenazó con detener todas las exportaciones de energía de Oriente Medio después de que Estados Unidos reimpusiera un bloqueo de sus puertos y barcos, ya que los dos países intercambiaron ataques...
Ver más
16/07/2026
Irán advierte con detener las exportaciones de energía de Medio Oriente
Estados Unidos e Irán han vuelto a la guerra abierta tras una semana de bombardeos y acusaciones cruzadas de violaciones del acuerdo de alto el fuego firmado el 17 de junio.
Ver más
15/07/2026
EEUU e Irán vuelven a la guerra abierta y tiende a expandirse al Mar Rojo
Durante los últimos años, la migración venezolana había entrado en una etapa distinta. Después del éxodo masivo que convirtió al país en protagonista de uno de los mayores desplazamientos humanos de...
Ver más
14/07/2026
Los terremotos ponen a la migración venezolana ante otra encrucijada
En Portada
17/07/2026 Seguridad
Descartan la presencia de cocaína en la madera y liberan las cargas retenidas
El Ministerio de Gobierno informó ayer que laboratorios especializados de Chile y Brasil descartaron la presencia de sustancias controladas (cocaína) en madera...
vista
17/07/2026 Economía
El sector empresarial rechaza un tercer feriado en agosto y exige continuidad productiva
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó hoy viernes su rechazo a la declaratoria de feriado departamental para el 14 de...
vista
17/07/2026 País
Gobernadores piden el 50/50 desde 2027 con coparticipación tributaria
Los gobernadores de La Paz, Beni, Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Tarija y una representación de Pando se reunieron este jueves en la ciudad de El Alto y...
vista
17/07/2026 País
Tras denuncias, arrestan a allegados de los reclutadores para la guerra en Rusia
La Policía  arrestó ayer  en la capital cruceña a un allegado de Amador Méndez Arancibia, señalado como uno de los reclutadores que captaba a jóvenes...
vista
16/07/2026 Seguridad
Hallan pasaportes en casa de un sospechoso de captar a bolivianos para la guerra en Rusia
Tras la aprehensión de tres personas en la investigación de los bolivianos reclutados para viajar a Rusia, se encontró pasaportes y otros documentos personales...
vista
17/07/2026 Cochabamba
Estudio analizará resto de plaguicidas en alimentos de mercados de Cochabamba
La organización no gubernamental Ciudadanía lanzó ayer un proyecto de estudio que analizará la presencia de residuos de plaguicidas en alimentos de consumo...
vista
Actualidad
Un invitado indeseado amenaza con presentarse en las prácticas de Argentina y España, a dos días de la final de la Copa...
Ver más
17/07/2026 Mundo
Humo de incendios se cierne sobre la final del Mundial 2026
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) expresó hoy viernes su rechazo a la declaratoria...
Ver más
17/07/2026 Economía
El sector empresarial rechaza un tercer feriado en agosto y exige continuidad productiva
El comercio exterior departamental presenta señales de recuperación durante los primeros cinco meses de 2026.
Ver más
17/07/2026 Economía
FEPC: exportaciones crecieron 51,2%, por urea, plata y wólfram
Bolivia enfrenta un escenario cada vez más complejo en el sector de los hidrocarburos. Mientras la producción de gas...
Ver más
17/07/2026 Economía
Bolivia se acerca a un escenario crítico: importar gas costaría 10 veces más que el precio interno
Deportes
Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia mundialista. Cuarenta años después de aquel recordado...
Ver más
15/07/2026 Fútbol Int.
Argentina repite la historia ante Inglaterra: gana 2-1 y llega a la final del Mundial
La Selección Argentina se prepara para disputar una nueva semifinal de la Copa Mundial de la FIFA este miércoles 15 de...
Ver más
15/07/2026 Fútbol
Scaloni: “Para llegar a esta instancia, algo habremos hecho bien”
Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras este miércoles en una semifinal de la Copa del Mundo, pero llegan a...
Ver más
14/07/2026 Fútbol
Argentina nunca perdió una semifinal mundialista; Inglaterra busca volver a una final tras 60 años
Por segunda semana consecutiva ganó un nuevo trofeo junto al chileno Soto. Gracias a ello ya se encuentra entre los 120...
Ver más
13/07/2026 Tenis
Federico Zeballos no para de sumar títulos y se impone en el Challenger de Bogotá
Tendencias
En la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, en el departamento de Pando, una pequeña peta de río llegó...
Ver más
10/07/2026 Medio Ambiente
Una pequeña peta de río albina nace en Manuripi y vuelve a maravillar a la amazonia boliviana
Doble Click
El pianista boliviano  Daniel Álvarez Veizaga conquistó el máximo galardón en la primera versión del Premio Sur de...
Ver más
17/07/2026 Música
Pianista Daniel Álvarez gana Premio Sur de Música Nueva
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el arte puede ayudar a atravesar situaciones difíciles y...
Ver más
17/07/2026 Cultura
Crear para sanar: artista uruguaya que promueve el arte como terapia cotidiana
Al llegar a la ciudad de La Paz, la primera impresión no siempre la regalan las montañas de la Cordillera de Los Andes...
Ver más
16/07/2026 Cultura
La chola paceña: identidad y cultura que reinventan la moda desde las raíces
Siete artistas, entre ellos tres cochabambinos, lidiarán por el pase a la 14ª edición del Festival Internacional de la...
Ver más
16/07/2026 Música
Música. Siete artistas se disputan el pase al Festival de Punta del Este