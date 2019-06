Al menos doce emisarios de cárteles fueron capturados en nueve años

El viceministro de Defensa Social y Sustancia Controladas, Felipe Cáceres, desmintió la información proporcionada por Los Tiempos en relación a una nota titulada “Ocho cárteles de droga enviaron emisarios a Bolivia en 15 años”, publicada el domingo pasado.

La autoridad, sin embargo, no rebatió los datos presentados en el mencionado artículo y aseguró que en Bolivia el narcotráfico opera “sólo a nivel de clanes”.

Cáceres en su conferencia de prensa no hizo referencia a ninguna de las detenciones y declaraciones que este medio detalla con rigurosidad en la nota.

Según datos difundidos por la misma Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), entre 2010 y 2018, se capturó a por lo menos 12 emisarios de cárteles y organizaciones transnacionales.

En 2011, la Felcn detuvo al colombiano Jesús María “Chucho” Osorio Torres, quien según datos difundidos a los medios era un enlace entre los clanes de Bolivia y el cártel colombiano del Norte del Valle.

Al año siguiente fue detenido en Santa Cruz el italiano Alessandro Maria Maesano, miembro de la Ndrangheta Xalabresa, una de las mafias más temidas del continente europeo. Maesano era buscado por la Policía de Italia por liderar el tráfico de cocaína en la ruta Bolivia-Grecia-Albania-Italia. Fue extraditado a su país en 2013.

Ese año, el viceministro de Defensa Social Felice Cáceres, -que se mantiene en el cargo hasta hoy- admitió la presencia de cárteles a través de emisarios, pero descartó que estas organizaciones actúen en el país.

En octubre de 2012, la Policía antidroga capturó a dos “peces gordos”. Se trata de Adhemar Andrade, hijo del traficante Célimo Andrade Quintero, -quien lideró la facción del cártel de Cali en Bolivia en la década de los 90- y a Ronald Rivera. Los aprehendidos acopiaban droga para enviarla a Brasil y Colombia.

En 2013 el entonces representante en Bolivia de la Organización de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (Unodc), Cesar Guedes, mostró su preocupación por la presencia de emisarios de cárteles en el país.

En marzo de 2015 la Policía capturó en flagrancia a los peruanos Zósimo Bermudo y Percy Ramos Santillán, quienes eran emisarios del cártel mexicano de Tijuana. El mismo ministro de Gobierno de entonces, Hugo Moldiz, mostró a la prensa a los presuntos narcos. “Los cárteles no tiene presencia en Bolivia, sólo emisarios”, dijo Moldiz.

En 2017 fueron capturados en Roboré, tras un intenso operativo, el cabecilla del atraco perpetrado al camión blindado de Brinks y jefe en Bolivia del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, Mariano Tardelli, y Luis Miguel Monteiro, otro emisario de esa organización criminal.

Maximiliano Dorado, otro líder del PCC en Bolivia, fue capturado en 2010 junto a su hermano Ezequiel. Otro de sus hermano, Ozzie, también fue atrapado, pero tres años después.

En mayo pasado, el actual representante de la Unodc en Bolivia, Thierry Rostan, manifestó que es evidente la conexión de Pedro Montenegro con cárteles internacionales.

PUENTES AÉREOS ESTÁN ACTIVOS

El jefe nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, afirmó que los puentes aéreos entre Bolivia a Brasil y Paraguay están activos, pero aseveró que no se trafica droga en las cantidades mencionadas por el diario Página 7.

Según este matutino, las avionetas llevan desde Beni entre 30 y 500 kilos de cocaína. Dávila aseveró que no es posible que una avioneta lleve esa cantidad de droga porque no tienen esa capacidad de traslado, pero admitió que sí existen esos puentes aéreos. Cáceres, por su parte, pidió paciencia a la prensa porque no puede dar datos de operativos, ya que obstaculizarían las investigaciones.