Se cierra empadronamiento y Sereci atenderá hasta que se acaben las filas

Hoy finaliza el periodo de empadronamiento masivo para las elecciones presidenciales del 20 de octubre. El Servicio de Registro Cívico (Sereci) atenderá en todos los puntos de empadronamiento hasta que se registre a todos los que estén en fila, informaron las autoridades.

El director del Sereci de Cochabamba, Javier Ledezma, explicó que el plazo de empadronamiento no será ampliado por ningún motivo, ya que el registro estuvo abierto por 45 días como en ningún otro proceso electoral, por lo que no hay excusas para las personas que no se inscribieron.

“Mañana (hoy) vamos a trabajar en todos los puntos fijos de registro en el mismo horario, desde las 8:30 hasta acabar la fila que exista. Las brigadas móviles ya han concluido su trabajo”, aseveró.

Señaló que hay cuatro puntos de registro masivo con horario extendido en la ciudad de Cochabamba, que atenderán desde las 6:00. Estos están ubicados al frente del TED (Simón López), Brigada Parlamentaria (plaza Colón), en Tupuraya y en la final Panamericana (zona sur).El resto de los puntos abrirá a las 8:30.

Ayer, varios centros de registro reportaron largas filas por lo que el Sereci reforzó con personal estas unidades.

“Hay algunos puntos donde no existe gente y en otros hay filas, los lugares críticos son Quillacollo y el valle bajo, y en menor medida en el valle alto y el trópico, donde la afluencia fue más regular”, indicó.

Aseveró que no se presentó problemas en las unidades de empadronamiento y que se reforzó éstas en los últimos días. Recordó que si las personas no se empadronan no podrán sufragar en los comicios de octubre.

Caos y filas

En Santa Cruz y La Paz se registró problemas en los puntos de empadronamiento debido a las filas que ocasionaron el colapso de los servicios. Las oficinas del Sereci en la capital oriental, así como los centros de registro más cercanos, estuvieron repletos de personas, por lo que el personal tuvo que ser reforzado.

Al menos 12 puntos de empadronamiento del centro de la capital cruceña colapsaron, según reportes de medios de comunicación. Según los informes, las personas admitieron que esperaron hasta el último día por diversas razones.

El registro masivo biométrico comenzó el 27 de mayo y concluye hoy tras 45 días, para lo que se movilizaron 1.474 equipos en todo el país y el exterior.

INFORME

Cochabamba, la segunda región con más registros

Cochabamba es el segundo departamento con mayor cantidad de registros a nivel nacional, después de Santa Cruz. La “Llajta” registró 83.620 nuevos votantes y 90.642 cambios de domicilio, haciendo un total de 204.24 empadronados hasta el viernes.

Santa Cruz lidera el reporte nacional con 111.596 nuevos registros y 142.013 cambios de domicilio, con un total de 253.609 empadronados.

A nivel nacional se reportó 833.913 registros, entre nuevos y cambios de domicilios, sin contar con los inscritos en el exterior

El empadronamiento masivo también se realiza en 33 países y más de 40 ciudades del exterior donde residen bolivianos. Los datos finales del padrón biométrico serán conocidos el 26 de agosto, según el calendario electoral.

El carné de identidad original y vigente es el único requisito para la inscripción.