Zavaleta: “Estamos a un paso de contar muertos por docenas”

Después de la jornada de violencia que se vivió ayer en Cochabamba y los enfrentamientos en La Paz, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta justificó el uso de explosivos y advirtió que los conflictos en el país están “a un paso” del descontrol y la escalada de la violencia.

Consultado sobre el uso de dinamita en las protestas de afines al Gobierno que se registraron ayer en la calle Loayza de La Paz, Zavaleta manifestó que “el problema es de dónde viene la provocación” y aseguró que los estudiantes "no son pacíficos" . La autoridad pidió a un grupo de periodistas que se "ubiquen" en el momento que está viviendo Bolivia.

El Decreto Supremo 2888, vigente desde septiembre de 2016, prohibe el uso de dinamitas en manifestaciones.

El titular de la cartera de Defensa también advirtió que Bolivia está a "un paso de contar muertos por docenas” y acusó al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de provocar los enfrentamientos con su "discurso radicalizado".

“Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas. Ahora lo que debería interesarnos a todos nosotros, es que mañana (hoy) esto no termine en una sangría”, advirtió Zavaleta en el programa Que No Me Pierda de Red Uno.

Esta mañana el expresidente Carlos Mesa se pronunció sobre las declaraciones de Zavaleta, su cuenta de Twitter.

El ministro Zavaleta amenaza con "muertos por docenas", mientras @evoespueblo llama a la pacificación ... doble discurso, doble moral ... y los grupos organizados del MAS sembrando el terror en toda Bolivia #nuevaseleccionesYA! #FueraEvo — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) November 7, 2019 .Zavaleta acusó a los comités cívicos de Santa Cruz, Cochabamba y Potosí de trasladar grupos de choque y provocar el derramamiento de sangre en el país.

Señaló que este jueves esa gente podría infiltrarse al cabildo anunciado y se podría generar una convulsión, que no bastará ni la Policía ni el Ejército para controlarla.

"No va a ser no va a ser suficiente ni todo el Ejército, ni toda la Policía para detener aquello, si es que el señor Camacho no da una instrucción para que cese la beligerancia, cese la violencia y se pacifique estos grupos de choque", manifestó.