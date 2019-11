La auditoría de la OEA halla “graves” irregularidades en la votación

La decisión de celebrar nuevas elecciones en Bolivia tras los comicios del 20 de octubre tiene su raíz en el informe preliminar del equipo de auditores de la Organización de Estados Americanos (OEA). La verificación halló 12 irregularidades graves, hizo seis observaciones y concluyó que no es posible dar certeza de los resultados del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

Los hallazgos detectaron una manipulación informática que motivó que ayer el presidente de la OEA, Luis Almagro, recomiende la anulación de los comicios del 20 de octubre sugiriendo que los mandatarios culminen su periodo constitucional, pero que llamen a nuevas elecciones generales.

Sin embargo, la indignación social por la verificación del fraude desencadenó en el mensaje de renuncia del presidente Evo Morales.

Revisión

La auditoría integral y vinculante, acordada por el Gobierno y la OEA el 30 de octubre, puso su foco de atención en la interrupción del conteo rápido de la TREP la noche del 20 de octubre y que se reinició 24 horas después.

El mismo 20 de octubre, la comisión de observadores de la OEA exigió una explicación sobre la interrupción del conteo rápido de la TREP.

La auditoría detectó que la tendencia en el cambio del voto en el conteo rápido de la TREP tuvo dos momentos.

En primer lugar, el momento en que el procesamiento de actas alcanza el 81 por ciento, poco antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dejara de reportar avances en el conteo, el pasado 20 de octubre por la noche.

“Éste es el momento en que se carga un número anormal de actas al sistema TREP provenientes de un servidor desconocido en esos momentos”, remarca el informe de la auditoría.

En tanto, el segundo momento es cuando el procesamiento de actas de la TREP alcanza el 95 por ciento.

Tendencia

El análisis utilizó gráficas para identificar las mesas de votación con la votación para el Movimiento Al Socialismo (MAS) y el momento (la hora) de transmisión al TSE.

Con una línea roja, señalaron la votación acumulada al 81 por ciento. Luego, con una azul, marcaron el promedio de la tendencia que indica un 46 por ciento durante casi toda la noche hasta que la curva sube en la marca del 81 por ciento y se agudiza a partir de ahí.

“Claramente, el último 5 por ciento de la votación acumulada fue a favor del MAS. En contraste con las siguientes dos gráficas que muestran la votación de Comunidad Ciudadana (CC) con los umbrales de 81 por ciento y 95 por ciento respectivamente”, según consta en el informe.

La auditoría explicó: “En el último 5 por ciento del cómputo, 290.402 votos fueron contabilizados. De éstos, Evo Morales (MAS) ganó 175.670, es decir, un 60,5 por ciento de los votos, mientras que Carlos Mesa (CC) obtuvo solamente 69.199 votos es decir un 23,8 por ciento”.

Siguió: “En otras palabras, en el último 5 por ciento de votación, Morales incrementa el promedio de votación en un 15 por ciento comparado con el 95 por ciento anterior, mientras Mesa cae en una proporción prácticamente igual. Este comportamiento es muy inusual”.

Posible triunfo

El último 5 por ciento de los datos ingresados en el cómputo definitivo provino de seis departamentos: La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Beni. La auditoría considera que, si bien La Paz y Cochabamba tienen gran cantidad de mesas, la curva en la tendencia no debería haber sido tan pronunciada.

El informe de la OEA que se publicó ayer señala: “Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10 por ciento de diferencia para evitar una segunda vuelta”.

Se espera el informe final de la OEA se conozca el martes.

ACUERDO OEA Y BOLIVIA

El 30 de octubre, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno firmaron los acuerdos sobre el análisis de integridad electoral de las elecciones celebradas el 20 de octubre.

En estos documentos, se estableció que el Gobierno garantizaría todas las facilidades para el cumplimiento adecuado de la auditoría al cómputo oficial de las elecciones del 20 de octubre, así como la verificación de actas, aspectos estadísticos, verificación del proceso y cadena de custodia.

El equipo de auditores emitió su informe preliminar ayer y se espera que el documento final para esta semana.

UN EQUIPO DE 36 ESPECIALISTAS

A pedido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se conformó un equipo de auditores con 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos: abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.

El grupo llegó al país el día 31 de octubre y comenzó sus actividades el 1 de noviembre. Divulgó su informe preliminar el 10 de noviembre. El análisis de integridad electoral tuvo por objetivo conocer a detalle el funcionamiento de los procesos involucrados en los comicios.

DATOS

La OEA recomendó nuevas elecciones. La Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó ayer la repetición de la primera ronda de las elecciones.

Organismo y mandatos constitucionales. El secretario general de la OEA dijo que los mandatos constitucionales no pueden ser interrumpidos.

Se adelantó el informe por tensión del país. La OEA adelantó su informe ante las tensiones que vive el país desde hace 19 días por el conflicto poselectoral.

SURGEN 12 OBSERVACIONES LUEGO DE 250 DENUNCIAS

REDACCIÓN CENTRAL

La auditoría de la OEA revisó 250 denuncias físicas y de correos electrónicos, según el informe preliminar. Varias actas electorales también fueron cuestionadas por el equipo de auditores luego de una revisión de 333 documentos, especialmente en los que el MAS obtuvo porcentajes altos de votos en las elecciones del pasado 20 de octubre.

El informe concluyó que, de 78 actas, el 23 por ciento de la muestra examinada tenía irregularidades.

Las observaciones se centraron en que varios documentos fueron llenados por una misma persona.

Entre las 12 irregularidades están: (1) se usó un servidor que no estaba previsto para la TREP y se usó sin monitoreo, (2) se redirigió el flujo de información a un servidor foráneo, (3) se modificó el IP que direccionaba información a 350 máquinas, (4) la información de actas llegó al servidor por dos vías que no tenían control, (5) no se explica por qué no se usó el servidor perimetral, (6) no se usó el servidor de emergencia, (7) no existe un documento del ciclo de vida de interrupción de la TREP, (8) se hallaron residuales de base de datos, (9) no se preservó el Meta Data de las fotos enviadas por celulares, (10) la aplicación no limitó el envió de actas con la fecha correcta, (11) no se preservó el acta de congelamiento en el software y (12) no se monitoreó el 100 por ciento de flujo de actas de la TREP.

Las 12 observaciones son parte del informe preliminar de la OEA.