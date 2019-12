Cuatro evidencias vinculan a exvocales con irregularidades

Al menos cuatro evidencias desglosadas en el informe final del Análisis de Integridad Electoral de los comicios del 20 de octubre en Bolivia, elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), apuntan a una responsabilidad directa de los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en el presunto fraude.

El informe final de la OEA se hizo público el pasado miércoles y detalla los hallazgos del equipo técnico sobre irregularidades, manipulación informática y alteración de actas que señalan a que hubo una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas.

Entre sus hallazgos, la OEA apunta a una parcialidad y permisividad de los entonces vocales del TSE, quienes, asistidos por un funcionario que no era parte del Órgano Electoral ni de ninguna de las empresas contratadas para el proceso, tomaron decisiones que alteraron gravemente la normalidad de los comicios y también ocultaron información sensible sobre el proceso electoral.

Entre los hallazgos están que el TSE tuvo directa relación con la estructura informática oculta y paralela al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y al conteo oficial y la presencia de una persona ajena al TSE que asesoraba en estas decisiones.

También está bajo la responsabilidad de los vocales el corte del internet y de la energía eléctrica que afectaron la TREP y el conteo la noche del 20 de octubre, además de la debilidad de la cadena de custodia del material electoral.

Cinco son los hallazgos que detalló la OEA en su informe. 1. Los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares y de cómputo definitivo estuvieron viciados. 2. Existieron irregularidades y falsificaciones en el llenado de actas electorales. 3. La deficiente cadena de custodia no garantizó que el material electoral no haya sido manipulado o reemplazado. 4. Las actas del cómputo no son confiables. No obstante, del análisis detallado se destaca que las actas ingresadas en el último 4,4% tienen un número llamativo de observaciones. Y 5. La tendencia mostrada en el último 5% del conteo es altamente improbable.

El informe detalla, asimismo, 12 acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado electoral, 13 irregularidades graves, 7 errores y 2 indicios que impactaron en la certeza, la credibilidad y la integridad de los resultados de los comicios generales.

La OEA señala que el TSE ocultó a la ciudadanía, de manera deliberada, un 5,58% de actas que ya se encontraban en la TREP el 20 de octubre, pero que no fueron publicadas.

La auditoría indica que desde el TSE “se evadieron intencionalmente los controles de la empresa auditora y se redirigió el tráfico hacia una red que estaba fuera del dominio, administración, control y monitoreo del personal del Órgano Electoral”.

Así, el esquema tecnológico paralelo (servidores BO1 y BO20, no reportados por el TSE) y no controlado que se creó de manera deliberada facilitó un entorno que permitió la manipulación de datos, suplantación de actas o cualquier maniobra, facilitado por la volatilidad de la evidencia digital.

Según el reporte, el 21 de octubre, horas después del corte de la TREP, los vocales del TSE y un individuo presentado como asesor solicitaron la configuración de un servidor en una red Amazon ajeno a la TREP y al cómputo a través de una máquina Linux AMI virtual. Cabe resaltar que dicha persona no formaba parte de la planta laboral del tribunal ni de las empresas auditora o proveedora.

Los vocales que tomaron parte de estas decisiones fueron la expresidenta María Eugenia Choque y los exvocales Idelfonso Mamani, Lucy Cruz, Lidia Iriarte y Edgar Gonzales. Sin embargo, la auditoría exime de responsabilidad al vicepresidente Antonio Costas. Todos, a excepción de Iriarte que está prófuga, tienen detención preventiva.

PIDEN SANCIONES Y QUITAR PERSONERÍA

Tras el informe de la OEA, distintos sectores pidieron sanciones. El líder cívico potosino Marco Pumari solicitó que se anule la personería jurídica del MAS, mientras que el excandidato Carlos Mesa exigió sanciones contra los responsables. Vladimir Peña, de Demócratas, pidió procesos penales.