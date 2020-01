Áñez destapa la corrupción del MAS y dice “labor cumplida”

En ocasión del Día del Estado Plurinacional, la presidenta Jeanine Áñez, en su discurso sobre su corto periodo de gestión (dos meses y 10 días), puso en evidencia los hechos de corrupción que marcaron la administración de Evo Morales, que van desde el despilfarro de dinero de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) hasta la creación de un pueblo fantasma para recibir recursos del Fondo Indígena, además de sostener que lo que correspondía a su administración, la pacificación y convocatoria a elecciones, está cumplido.

La Presidenta explicó que su Gobierno cumplió con los objetivos trazados para la pacificación del país, las medidas orientadas hacia la transición democrática y la gestión eficiente y honesta del aparato estatal.

“Decimos con orgullo que toda la responsabilidad que nos correspondía ya la hemos cumplido”, dijo la mandataria en el Palacio de Gobierno.

Añadió que “hemos actuado para destapar las ollas de corrupción del Gobierno pasado. Y lo que hemos descubierto es lamentable. El abuso de poder para usar recursos públicos a favor de un partido político, financiamiento con dinero del pueblo boliviano a partidos políticos extranjeros, entre otras cosas, es bochornoso. Hemos hallado también centenares de casos de corrupción sin ninguna responsabilidad. Parecería que lo que aquí hemos vivido fue un mundo irreal donde para robar no se agotaba el ingenio ni la complicidad”.

Según los analistas Marcelo Silva y Paul Antonio Coca, la presidenta Áñez reflejó de manera precisa las irregularidades cometidas durante los casi 14 años del Gobierno de Morales, convencida de que los casos de corrupción son innumerables y que fueron en desmedro del Estado.

“La presidenta Áñez fue muy dura con todos o parte de los elementos negativos de la gestión de Morales, creo que el hilo conductor del discurso estableció primero: mostrar que la gestión de Morales no fue lo que exactamente publicitó en el ámbito del imaginario del anterior Gobierno, sino que en algunos casos fue nefasta en muchos aspectos, relacionados a la ineficiencia, la gestión pública y también la corrupción. Fue establecer que indudablemente estuvo muy mal hecho y de alguna manera con elementos absolutamente negativos”, refiere Silva.

Pueblo fantasma

Entre estos casos de corrupción, la dignataria de Estado dio a conocer la estrategia de un senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) para hacerse de recursos económicos del Fondo Indígena y que lamentablemente no tiene sanción alguna.

“Me sorprende la actitud canalla de un senador del MAS que se ha inventado el nombre de un pueblo para construir obras fantasmas con dinero del Fondo Indígena. ¿Quién controlaba esos recursos? ¿A quién rendía cuentas ese senador?”, cuestionó.

Coca señaló que la primera autoridad en su mensaje ha establecido los puntos débiles de toda la gestión de Morales, “indicando desde su punto de vista, por ejemplo, las cifras en 13 años: el pago de 147 millones de dólares a la Embajada de Cuba, hace una comparación de lo que se pudo hacer con ese dinero, hacen 7.355 trasplantes renales; otro caso es el de Entel, un daño económico de 1.700 millones de dólares, el tema de médicos cubanos, la planta de urea y amoniaco”.

Proteger recursos

Añez, durante su discurso -acompañada por su gabinete de ministros y el Alto Mando Militar- aseguró que no le temblará la mano para luchar contra aquellos que buscan su enriquecimiento personal de manera ilegal.

“No me tiembla ni me temblará la mano para proteger los recursos de aquellos que buscan usarlos para su enriquecimiento personal e ilegal o para promover sus agendas políticas. Esos tiempos ya pasaron. Sé que esto implica enfrentar a gente poderosa”, dijo.

Para Coca, la jefa de Estado en su discurso le da un sentido de que su Gobierno de transición buscó el “consenso con actores políticos, el tema de que ya sabe de la finalización de su mandato, entonces, ella también da un mensaje de agradecimiento, de esperanza, establece una situación de esperanza para la ciudadanía sabiendo que se viene un proceso electoral, sabiendo que va a ser definitorio”. Las elecciones se desarrollarán el próximo 3 de mayo.

CAMBIOS

1. Inversión en salud. El Gobierno de Áñez dispuso que el 10 por ciento del Presupuesto General de la Nación sea destinado para salud.

2. Electricidad. En este periodo se ha establecido la reducción de tarifas eléctricas, en un nivel que va del 13 al 50 por ciento.

3. Parar la extorsión. Jeanine Áñez ha pedido al Servicio de Impuestos que “elimine la práctica de persecución y extorsión a los bolivianos”.

4. Facilitar emprendimientos. Para facilitar la creación de nuevos emprendimientos en el país, se implementarán medidas para reducir el tiempo de trámite de 45 días a 72 horas.

5. Viviendas. Obras Públicas prevé sanear los derechos de propiedad del 90 por ciento de 17 mil soluciones habitacionales.

DENUNCIAS

1. La planta de urea. Inversión de más de $us 1.200 millones. Por decisión política se construye en Bulo Bulo y se provoca un daño económico.

2. Entel. Se convierte en una especie de caja chica del MAS y se deja un daño económico al Estado de 1.700 millones de bolivianos.

3. Médicos cubanos. En 13 años de gobierno de Evo Morales se pagó un monto de 147 millones de dólares a las brigadas cubanas.

4. Reservas de gas. Según el informe de gestión, la administración del MAS mintió al país sobre el real estado de las reservas de gas.

5. Confiscación IDH. Desde el 2008, el Gobierno confiscó el 90 por ciento del IDH a las gobernaciones, que significó más de $us 3.500 millones.

FRASES DESTACADAS

"Bolivia tuvo en estos 14 años cinco veces más ingresos, pero los bolivianos no tenemos 5 veces mejor salud, ni mejor educación ni mejores empleos".

"He instruido una política de mano dura contra el narcotráfico y el narcoterrorismo sin ceder espacios ni retroceder en este camino".

"Hoy muchos bolivianos ven con incertidumbre lo que nos espera. Créanme, no tienen por qué. Bolivia va a salir adelante. Nadie dice que no habrá dificultades, pero ¿quién no las tiene?"

"Aun en la difícil situación económica, mi Gobierno ha pagado y seguirá pagando todos los bonos vigentes de beneficio a los bolivianos, así como también dará continuidad a todos los proyectos comprometidos".