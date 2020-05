Costas presenta acción popular para que se abra el hospital de Montero

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, presentó hoy una acción popular ante el Palacio de Justicia cruceño para exigir que el hospital del municipio de Montero entre en funcionamiento.

“Presentamos este recurso para que el hospital de Montero se abra sí o sí, mediante el órgano ejecutivo, la justicia o mediante el poder popular. No se puede esperar más, ante esta situación y, por eso, he presentado esta acción popular, que es constitucional para que la justicia también determine que se abra este hospital. No se le va a dar más vuelta al asunto”, dijo Costas.

Con respecto a la demora en la entrega del nosocomio, Costas respondió que ha visto una serie de situaciones del tipo técnico, jurídico y legal, "que obviamente juegan ante una situación en la que está sufriendo, esencialmente el pueblo de Montero y por eso esto tiene que definirse de una vez y abrir este hospital".

Resaltó que la acción popular no es en contra de nadie, sino más bien es a favor de los ciudadanos y la vida.

También hizo hincapié en que se cuenta con el equipo médico y que el nosocomio está terminado.

"Hace dos meses, cuando comenzó la pandemia, fuimos a visitar este hospital y ahí vimos que era una opción", agregó.

Finalmente, con respecto al documento presentado esta mañana, Costas dijo que no hay plazos y que la justicia tiene su accionar. "De aquí pasa a una sala constitucional y en 48 horas deberán dar una respuesta", dijo.