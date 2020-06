Murillo acusa al MAS de gestar un golpe desde la ALP

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció ayer en la ciudad de Cochabamba que el gobierno de transición se encuentra al frente de un golpe de Estado a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y sindicó a Evo Morales y al candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Arce Catacora como los autores del bloqueo de leyes y créditos que requiere el Gobierno nacional.

“Sabemos que estamos frente a un golpe de Estado por la vía ALP, movimiento subterráneos, narcoterroristas y no lo vamos a permitir. Que les quede claro, señores: nosotros tenemos la obligación de resguardar todas las instituciones del Estado y la tranquilidad de los bolivianos”, dijo durante una conferencia de prensa.

Explicó que recibieron amenazas de toma de empresas estratégicas, voladura de torres, como los casos de Yapacaní, San Julián y recientemente “estos delincuentes terroristas” atentarían contra la empresa Misicuni, que suministra agua potable a la ciudad de Cochabamba, motivo por el que las Fuerzas Armadas (FFAA) desplazaron una patrulla militar para cuidar las instalaciones.

El Ministro de Gobierno pidió al MAS que deje de convulsionar al país porque el Gobierno de Jeanine Áñez quiere llegar a unas elecciones pacíficas.

“Queremos llegar a unas elecciones en paz”, dijo Murillo.

Copa, candidata

El Ministro de Gobierno, en declaraciones a El Debe,r denunció que el expresidente Evo Morales, desde su refugio en Argentina, prepara un “golpe de timón en el Senado”, porque el MAS negoció con la presidenta del Senado, Eva Copa, su postulación a la Alcaldía de El Alto, y está a punto de promover un cambio en la vicepresidencia de la Cámara Alta, ubicando a Milton Barón en lugar de Omar Aguilar.

“Evo Morales sigue manejando al MAS y atacando, tenemos conocimiento que el jueves llamó a Eva Copa y le ordenó este cambio, que incluye también la remoción de la directiva de una senadora pandina”, declaró.

Los Tiempos intentó en varias oportunidades comunicarse con la senadora Copa para escuchar su versión respecto a la denuncia de Murillo, pero no tuvo éxito.

Esta semana, Copa dijo sentirse “perseguida” por el Órgano Judicial y por el Gobierno, por los ascensos que se mantienen en suspenso en las FFAA y la promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020. Pero aseguró que no tiene miedo porque sólo está cumpliendo con su deber.

La Fiscalía de La Paz admitió una denuncia contra Copa y otros parlamentarios por ambos casos. “Una vez más, soy el blanco de este Gobierno de transición, que no respeta la libertad de expresión ni la independencia de poderes. Estoy siendo perseguida por el Poder Judicial, pero no tengo miedo. Lo único que voy a hacer es cumplir la Constitución”, manifestó Copa.

Copa aguarda plazos para promulgar ley

La presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), anunció el viernes que promulgará la ley 691 que modifica la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, para que las elecciones generales se realicen el domingo 6 de septiembre.

“Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo Copa.

La presidenta del Senado recordó que Áñez tiene la facultad de promulgar la ley para que la población ejerza su derecho democrático de elegir en las urnas a un Gobierno legítimo, capaz de asumir las medidas y políticas más adecuadas para contener la pandemia del coronavirus (Covid-19) en el país.

“El Gobierno tiene que entender que hay una población que está sufriendo por el tema de la pandemia, la falta de empleo; no puede ser que en el Ministerio de Trabajo haya largas filas por los despidos que están habiendo en las diferentes entidades públicas, eso tiene que ver el Gobierno”, resaltó.

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó el 9 de junio, con más de dos tercios de votos, la Ley 691 que modifica la norma de Postergación de las Elecciones Generales 2020, y establece que los comicios nacionales se realizarán hasta el domingo 6 de septiembre próximo, por lo que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá reajustar el calendario electoral respectivo.