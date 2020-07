Chequea Bolivia: Es falso que Áñez dijo que si no se endeuda con el FMI no dará dinero a personas

En redes sociales se ha hecho viral un presunto tuit de la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, con el texto “Espero haber sido clara, si no nos endeudamos con el FMI, no les doy dinero a las personas con menos recursos, es una por otra. Ni modo, ustedes deciden, masistas, o el FMI o no hay dinero”. Chequea Bolivia advierte que es un tuit falso.

Chequea Bolivia constató, a través de una revisión de la cuenta oficial de Twitter de la presidenta Áñez, que el tuit no aparece en su cuenta.

De igual manera se verificó con herramientas digitales de búsqueda que en la cuenta de la mandataria no se publicó algún tuit de igual o similar contenido que haya sido eliminado.