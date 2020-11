El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, afirmó hoy que Bolivia tiene la peor justicia del mundo, luego de que se suspendiera la orden de aprehensión en contra del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

“Nos dan vergüenza, da pena que no solo no se respete la ley, sino que no tengan dignidad y (que) por cuidar sus pegas, sin que haya asumido el nuevo gobierno, muestren esa sumisión asquerosa", expresó, a través de su cuenta en Facebook.

Santamaría afirma que #Bolivia tiene la peor justicia del mundo tras fallo en favor de Quintana: https://t.co/ykf4MD9MhD pic.twitter.com/Jm70W0FlZu — Los Tiempos (@LosTiemposBol) November 1, 2020

La jueza Claudia Castro suspendió ayer la orden de aprehensión en contra de Quintana, en una audiencia que culminó cerca de la medianoche, por lo que la exautoridad podrá defenderse en libertad del proceso por presunto terrorismo.

La acción de libertad recayó en la Sala Constitucional de turno de La Paz y fue presentada por el abogado Martín Irusta en representación del exministro.

La defensa se apersonó argumentando que Quintana se halla refugiado en la Embajada de México por ser un “perseguido político” como resultado de “un curioso proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia del Ministerio de Gobierno”.

Quintana fue denunciado por la presunta comisión de los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir.