Waldo Albarracín: "Lo que ha hecho Luis Revilla es jugar sucio"

Tras haberse roto su alianza con Soberanía y Libertad (Sol.bo), el candidato a la Alcaldía de La Paz, Waldo Albarracín, sostuvo que Luis Revilla ha jugado sucio.

"Pensé que había la posibilidad de que se podía hacer política distinta, pero me doy cuenta que de todas manera hablar con políticos es para desconfiar de principio a fin. Lo que ha hecho Luis Revilla es jugar sucio, no tengo otra frase, ha jugado sucio", dijo Albarracín a Cadena A.

El exdefensor recordó que el mismo Luis Revilla lo buscó a él para ser candidato de Sol.bo, así como lo hicieron otras agrupaciones, pero que él insistió en tener un frente amplio.

Sol.bo se alejó de la alianza con Unidad Nacional y Comunidad Ciudadana en el mismo día en que se inscribieron las candidaturas, optando por presentar a su propio postulante Álvaro Blondel.

Albarracín manifestó que Sol.bo tomó esa decisión a última hora con la intención de que deje su candidatura.

"¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué esperaron hasta última hora? ¿Sabe cuál es la intención? Porque ellos esperaban que yo reaccione y arroje la toalla y definitivamente renuncie a mi candidatura", dijo el exrector de la UMSA.

Señaló que no dejó su candidatura porque había un mínimo de respeto a las otras organizaciones que le están apoyando y que no "no tienen la culpa de los exabruptos en los que está incurriendo Sol.bo".

Albarracín señaló que Sol.bo tenía observaciones a otros candidatos de la lista y que él comunicó esto a Comunidad Ciudadana, que aceptó cambiar nombres, por lo cual la agrupación de Revilla no tenía pretexto para su salida.

Consideró que la candidatura de Sol.bo no tiene oportunidades de ganar, sino que persigue el objetivo de dispersar el voto.