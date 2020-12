Hallan a extranjeros indocumentados con droga y armas

Un operativo conjunto de la Interpol, Policía Turística, Migración, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) y la Intendencia encontró a seis extranjeros, entre venezolanos y peruanos, indocumentados y hospedados en alojamientos de la avenida Aroma.



La Policía también secuestró armas blancas (cuchillos), marihuana y billetes falsos, entre otros objetos que se encontraban en una habitación en la que dos venezolanos fueron sorprendidos consumiendo sustancias controladas.



“Nosotros sólo consumimos. Afuera también consumen y no les dicen nada. No vendemos droga. Sólo compramos para consumo”, dijo uno de los detenidos al ser trasladado a Migración.



Los extranjeros estaban alojados en situación deplorable, con sus pertenencias en medio de excremento de sus mascotas, basura, restos de marihuana, cuchillos y otros objetos.



Los colchones de estos alojamientos, en su mayoría, fueron decomisados por parte de la Intendencia, ya que se encontraban sucios y con restos de chulupis y otros insectos.



En medio de este operativo, se encontró a un extranjero junto a dos menores de edad, uno de ellos muy enfermo, quien tras la intervención fue enviado a un centro de salud para su atención.



“El niño se hallaba muy mal, no recibió ninguna atención médica y sólo estaba siendo automedicado. En este caso, el supuesto padre no cuenta con los documentos de los dos menores y argumenta que están en poder de su esposa, que llegará en los próximos días”, dijo la directora del SLIM, Tatiana Herrera.



La funcionaria municipal informó también que se encontró a menores consumiendo sustancias controladas y bebidas alcohólicas, casos que fueron remitidos a la Defensoría de la Niñez.



Otras dos menores sin documentos fueron trasladadas a oficinas municipales para esclarecer su legalidad.



“Podría tratarse de un caso de trata y tráfico. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) debe investigar este caso”, dijo.



Por otro lado, el subdirector de Interpol, José Luis Chaín, informó que en estos operativos se encuentran sobre todo a venezolanos y colombianos sin documentación, quienes argumentan que están en el país sólo de paso.

Robos a mano armada



Según los datos de la Policía, las últimas semanas se registraron varios casos de robo en la avenida Aroma, en el que las víctimas fueron apuñaladas.



No descartan que los autores sean los extranjeros.