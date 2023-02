Conferencia Episcopal desconoce la existencia de citaciones y dice que "responderán cualquier pregunta" sobre hechos del 2019

El vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Ricardo Centellas Guzmán, aseveró que aún no recibieron alguna citación para declarar por el caso Golpe I, pero aseguró que los obispos responderán todo lo que se les pregunte respecto a los hechos del 2019.



"Cualquier pregunta responderemos, de acuerdo a lo que hemos vivido el 2019", aseguró Centellas y adelantó que la Iglesia Católica actuó como institución.



"Son diversas personas, diversas responsabilidades que se han movido en ese tiempo, pero fundamentalmente para facilitar el diálogo, y que se pueda lograr en Bolivia la pacificación", dijo.



En pasados días se conoció que a inicios de febrero la Procuraduría pidió al Ministerio Público convocar a los obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) para declarar sobre las reuniones que se efectuaron durante los conflictos del 2019.



"Hemos pedido que todas las personas concernidas en el hecho delictivo investigado se presenten a declarar como testigos. Si no tienen nada que ocultar ¿por qué no van a declarar? ¿Cuál es el impedimento? Que nos niegue el Ministerio público porque vamos a volver a presentar un memorial para que declaren estas personas", cuestionó el procurador Wilfredo Chávez.