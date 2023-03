Arce plantea nueva agenda con Chile, pero sin renunciar al tema marítimo

Al recordar los 144 años de la defensa de Calama, el presidente Luis Arce planteó iniciar una nueva etapa de relación con Chile, sobre la base de siete puntos, entre ellos una salida soberana al mar y el tema migratorio, pero la nación vecina le recuerda que Bolivia perdió en La Haya y que no hay nada que negociar.

“Es momento de iniciar una nueva etapa de relacionamiento bilateral que nos permita un diálogo franco sincero y con la valentía para abordar los temas históricos que nos separan”, dijo Arce, durante los actos protocolares del 23 de marzo. Añadió que no hay que tener “miedo de sanar las heridas”.

En ese sentido, planteó abordar siete temas: mar para Bolivia, aguas del Silala, el cumplimiento del Tratado de 1904, la privatización de los puertos chilenos, el litio, la migración y la lucha contra el crimen organizado y el contrabando.

“Bolivia no dejará de proponer la necesidad de trabajar en la reivindicación marítima con Chile. El pueblo boliviano nunca renunciará a su derecho imprescriptible de una salida soberana al Océano Pacífico. El fallo de La Haya abre esa posibilidad y como pueblos hermanos se debe trabajar para que esta herida en el Abya Yala se cierre”, indicó en su alocución.

Rechazo chileno



Ante estas declaraciones, las respuestas no se dejaron de esperar desde la esfera política chilena. Los parlamentarios de manera coincidente afirmaron que “Chile no cederá su soberanía”.

“La declaración del Presidente de Bolivia sólo confirma lo que habíamos dicho antes. Hay mala fe de parte de Bolivia, porque quiere chantajearnos exigiendo salida marítima a cambio de recibir migrantes irregulares que usan su frontera para entrar a Chile. La situación es inaceptable, y Chile debe dejar claro en órganos internacionales el chantaje de Bolivia y que nuestra soberanía no se negocia”, señaló el senador Iván Moreira (UDI), según reporte de biobiochile.cl.

La diputada Catalina del Real (RN), quien forma parte de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, rechazó de plano la agenda de siete puntos que propuso Arce. En esta se incluye el tema marítimo, el Silala, el litio y la problemática migratoria.

“El tema marítimo podrá ser su aspiración, pero el fallo de La Haya fue claro en que no tienen derecho sobre nuestro territorio, ni pueden obligar a Chile a negociar nada. Por lo tanto, debemos ser claros en que no hay nada que negociar. La soberanía chilena no se negocia y ningún gobierno chileno tiene derecho moral e histórico a negociarlo, las personas pasan, los países y su historia quedan”, sostuvo.

Sin embargo, el diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, indicó que “cuando tú tienes que hablar de relaciones diplomáticas tienes que estar abierto a conversar, no puede ser que nosotros pretendamos como país en tener relaciones diplomáticas únicamente para los temas que a Chile le interesan”.

Fallo de La Haya, un candado al tema



El 1 de octubre de 2018, “la Corte de La Haya concluye que la República de Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia”.

Pero solicitó a “ambas partes que no entiendan su decisión como impedimento para continuar su diálogo e intercambios, en un espíritu de buena vecindad, para abordar los asuntos relativos a la situación mediterránea de Bolivia, solución que ambos han reconocido es una materia de interés mutuo”.