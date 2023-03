García Linera sobre peleas en el MAS: "No desangren al instrumento político, siéntense y conversen"

En una entrevista hecha por DTV, el exvicepresidente Álvaro García Linera dijo anoche que las disputas internas en el oficialismo generan incertidumbre, que este enfrentamiento no tiene antecedentes en el instrumento político de las organizaciones sociales y pidió que Evo Morales y Luis Arce se unan para darle una nueva perspectiva al proceso de cambio.

"No repitamos ese camino que ya conocemos a dónde conduce, pongámosle el freno, siéntense, conversen y definan las reglas", pidió el exmandatario. Luego complementó: "Esto que estamos viendo, sin acuerdos, atacándose, genera incertidumbre, nunca antes habíamos generado esto, siempre apostamos por dar certidumbre al pueblo. Ahora estamos ofreciendo pelea, divisiones, enfrentamientos entre nosotros. Hay que salir de esta división y unificar el instrumento. No deberíamos estar dando estos espectáculos que deberían resolverse en casa, no exhibiéndolos en el balcón".

García Linera destacó el aporte de Morales a la victoria electoral de Luis Arce en las elecciones de octubre de 2020 y demandó un acuerdo entre ambos líderes para no afectar el partido.

"La victoria de 2020 la lleva el presidente Luis y el vicepresidente David (Choquehuanca), pero una parte importante de votos viene de Evo, es un hombre que despierta emotividad en el pueblo. La victoria es también el esfuerzo de Evo y su capacidad de articulación, pero el presidente es Luis podrá tomar medidas que no son de nuestro agrado, pero hay que respetar. Ahora hay que dejarlo gobernar a Luis, mientras no se desvíe de la línea principal hay que dejarlo", indicó, en entrevista con DTV.

García Linera dijo que el grado de tensión y separación al que ha llegado el MAS es muy riesgoso. Exhortó a que el presidente Arce frene los ataques a Morales, que vienen de parte de funcionarios públicos del actual Gobierno. "Mi único pedido, con el respeto, el cariño y la admiración hacia el presidente Luis y hacia el compañero Evo (es que) no desangren el instrumento (político del MAS), reúnanse. Quien tiene que tomar la iniciativa es el presidente Luis Arce, para eso es presidente, tome la iniciativa", dijo García Linera, en una entrevista con DTV.

"El MAS sufrió varias fisuras, pero esta es la más peligrosa por un motivo central, que se ha separado el liderazgo social de Evo Morales del liderazgo estatal de Luis Arce".

"Las dificultades han surgido de inicio, de algo más sencillo y manejable, pero se ha dejado madurar hasta ver este tipo de diferencias".

Quien fuera brazo derecho de Morales durante los 14 años de su gobierno puso en evidencia que al expresidente le costó admitir que ya no gobernaba el país.

"A Evo le costó al inicio admitir que no era presidente, 14 años siendo el presidente más importante y ver que un compañero suyo esté gobernándole ha costado asumir. Esto que era administrarle se dejó que madure, hasta generar estas distancias y está en riesgo la unidad. De continuar estas diferencias pueden llegar a divisiones y si el MAS se divide, se pierde las elecciones en 2025, independiente de que la oposición esté en la lona".

Dijo que hay peligro, incluso, de la aparición de una tercera persona que le dé certidumbre al país y se gané el voto del pueblo.

En criterio de García Linera, la pelea en el MAS es electoral y se ha adelantado demasiado, lo que está generando las fisuras. "No destruyan esta que es una obra de cientos de miles de personas que lucharon contra el neoliberalismo desde hace más de 20 años. Por competencias y angurrias personales no vayamos a afectar esta unidad del pueblo".