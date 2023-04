Tras asesinato de niña en Coripata, CC pide instaurar cadena perpetua para infanticidas

Tras el secuestro y asesinato de la niña de siete años en el municipio de Coripata, La Paz, los senadores de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Asamblea Legislativa Plurinacional presentaron este miércoles un proyecto de ley para instaurar en el país la sanción de cadena perpetua para los infanticidas y violadores de niñas y niños.



El senador de CC Santiago Ticona informó que la iniciativa legislativa surge a raíz del secuestro y asesinato de la niña de siete años en la región de los Yungas de La Paz y porque los índices de violación contra los infantes están de subida, a pesar que se hacen esfuerzos, no cambió casi nada y las personas continúan cometiendo esos delitos.



"Estamos presentando un proyecto de ley, de acuerdo a lo que establece el artículo 411 de la Constitución Política del Estado, para una modificación parcial (de la CPE). Queremos que de una vez esto se pare y creo que hay que asumir posiciones más fuertes y esto va a generar debate, estamos seguros. Como CC estamos planteando que se modifique (Carta Magna) y se instaure la prisión perpetua", precisó Ticona.



Subrayó que los niños son el futuro del país, pero a diferencia de una persona mayor que puede defenderse ante una injusticia, el infante no puede hacerlo por la condición en la que está.



"Por eso estamos planteando la modificación de la Constitución Política del Estado, sobre todo en lo que relaciona a la pena máxima que es de 30 años, para que se instaure en el delito de infanticidio y violación a niño y niña, a menores de 12 años, para que exista la presión perpetua", añadió.



La iniciativa legislativa requiere la modificación parcial de la CPE y para ello se tiene que realizar un referéndum, pero se viabilizará conforme avance la propuesta por los conductos regulares de la Asamblea Legislativa.



Contexto



El hecho ocurrió en el municipio de oripata. Una mujer de 25 años de edad, que es tía de la víctima, secuestró a la niña con el fin de extorsionar a su familia y exigir el pago de Bs 70.000. Posteriormente, la asesinó al no obtener su cometido.



El ministro de Justicia informó esta jornada que el Juzgado Público Mixto de Coroico dictó una sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto para Elizabeth M.C., autora del secuestro y asesinato de la niña Yhurayma C.C. de siete años.



Pedirán informes para ver si la Policía actuó de forma inmediata



La diputada de la facción radical del Movimiento al Socialismo (MAS) Gladys Quispe, legisladora nacional coripateña, anunció el envío de peticiones de informe para conocer si la Policía boliviana actuó de forma inmediata al conocer el hecho del secuestro de la niña asesinada.



Además, enviará una nota al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, para que abra una investigación de oficio y conocer todos los pormenores del asesinato, dijo que el caso consternó a la región.



"Como autoridades nacionales y coripateña, me siento indignada realmente y pido a las autoridades actuar de oficio. Por esta razón estamos enviando peticiones de informe oral al fiscal general del Estado para que de oficio abra la investigación sobre este caso", indicó.



También exhortó al ministro de Justicia y al Defensor del Pueblo para que trabajen más en la concientización de medidas preventivas y evitar casos de infanticidio.