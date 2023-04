Arce se queja de "obstáculos" en la Asamblea Legislativa: "Esas leyes y proyectos no son para mi"

El presidente Luis Arce denunció que afronta "obstáculos" en la Asamblea Legislativa para la aprobación de leyes y proyectos que, según dijo, no son para él sino para beneficiar a la población.



"Nosotros estamos cumpliendo, pero hay algunos compañeros que no entienden nuevamente que esas leyes, proyectos no son para mi ¿a quién va beneficiar esa carretera? Al pueblo potosino, al pueblo chuquisaqueño. Nosotros vamos a seguir, no nos damos por vencidos", declaró el mandatario en un acto público.



Arce hizo la denuncia en el Ampliado Departamental Extraordinario del Pacto de Unidad en Potosí.



Según dijo, hay al menos dos leyes que benefician a ese departamento, pero están "durmiendo" en la cámara de Diputados. Una de ellas tiene que ver con recursos para realizar estudios de preinversión para la doble vía Potosí-Sucre.



"Hay una ley que está en la cámara de Diputados de preinversión para hacer los estudios y que está durmiendo allá en nuestra cámara de Diputados porque hay algunos de nuestros hermanos asambleístas nacionales que no están queriendo aprobar ese crédito", se quejó el Mandatario.



Es la primera vez que el presidente Arce se queja del bloqueo legislativo de parte de la bancada "evista" como consecuencia de la pugna interna que afronta su partido.



Una de las primeras fracturas internas en la Asamblea Legislativa se conoció durante la aprobación de la ley del censo cuando la bancada arcista recibió un revés de los parlamentarios evistas, pero recibió el respaldo de las fuerzas de oposición como Comunidad Ciudadana y Creemos.



"Venimos nosotros a compartir esa información para que sepan los obstáculos que estamos atravesando, pero no nos damos por vencidos, nosotros vamos a continuar trabajando para que todo lo que hemos prometido se cumpla" ratificó el Presidente.



Arce también ratificó que se construirá una planta refinadora de zinc en ese departamento con una inversión de $us 350 millones.



Dicha planta será construida en una superficie de 30 hectáreas, en predios de la Empresa Metalúrgica de Karachipampa y tendrá una capacidad de tratamiento de 150.000 toneladas de concentrados de zinc.



Adicionalmente, recuperará el valor de otros metales como zinc metálico, estaño, plata, indio, galio y germanio, minerales tecnológicos de alta demanda internacional.



Las empresas proveedoras serán las mineras San Vicente, San Cristóbal, Porco y las cooperativas mineras.



Paralelamente se contará con una planta de ácido sulfúrico, proyecto que apunta a consolidar la ingeniera básica y química que encara el Gobierno en Potosí, según cita la agencia oficial ABI.