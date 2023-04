Video: cadete alertó sobre la falta de seguridad para saltar

La grabación de una cámara GoPRO que llevaba en el momento del accidente el cadete de Colmil Erlan Ángel Condori reveló que la víctima advirtió que no existían las condiciones para el ejercicio demostrativo “El salto de la muerte”, pero fue presionado con la orden “Salta de una vez”, del instructor.

El instructor, supuestamente un teniente del Ejército, obligó a los cadetes Erlan Ángel Condori y Cristian López a lanzarse al vacío a pesar de que no había condiciones.



“Salta de una vez” es la instrucción que realizó el oficial militar al cadete Erland Condori, quien antes alertó que la soga no era la adecuada para realizar el salto: “Nadie me está anclando, mi jefe”.

La alerta sobre la falta de condiciones quedó registrada en la cámara que llevaba Condori y que fue recuperada y entregada a la Fiscalía para la investigación que se inició el martes por instrucción del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, después del accidente de los dos cadetes.

El registro de la cámara se suma a la alteración del lugar del accidente, debido a que la Felcc de La Paz informó, luego de hacer la verificación, que se retiraron las frazadas y las cuerdas que se usaron para “el salto de la muerte”, que consiste en lanzarse al vacío de una altura de 22 metros, pero con medidas como una cuerda adecuada para evitar que el cadete impacte.

Red Uno accedió a ese material audiovisual que ahora es parte de la investigación. En esa grabación se nota que el cadete Condori no estaba seguro de realizar el ejercicio. “Quiero saber si está bien”, le dice el estudiante al teniente refiriéndose a la soga que debía sostener el cuerpo, además que le hace notar que nadie lo estaba anclando.

Ven negligencia e imprudencia



El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, se pronunció el viernes sobre el accidente que sufrieron los cadetes en el Colegio Militar del Ejército de La Paz y reconoció que existió “negligencia e imprudencia” por parte de los presuntos responsables de supervisar a los cadetes durante el ejercicio.

Los cadetes aún están hospitalizados en La Paz y presentan múltiples lesiones en las piernas, columna, cabeza y rostro.