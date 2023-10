Defensor del Pueblo pide respeto a la integridad y rechaza violencia en cabildo arcista

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió respeto a la integridad y rechazó cualquier tipo de violencia en el cabildo del ala arcista que se llevará a cabo este martes 17 de octubre en la Ceja de El Alto.



En los últimos días, asambleístas y dirigentes evistas no descartaron que haya incidentes en el cabildo arcista. Por ese motivo, este lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, anunció que se desplegará efectivos de Inteligencia en la reunión de El Alto, para evitar problemas.



"Cualquier acto político, en cualquier situación donde se encuentren nuestras hermanas y hermanos participando, por favor busquen espacios de respeto a los derechos humanos, que no se genere ningún hecho de violencia, sino que fundamentalmente se respete la seguridad integridad, la vida, la seguridad de nuestros bolivianas y bolivianos", declaró Callisaya.



Además, sostuvo que no sólo piden que no haya violencia en el cabildo en El Alto, sino que no haya violencia, que se respete fundamentalmente la integridad de la vida y la seguridad de nuestros bolivianas y bolivianos.



Dirigentes arcistas descartaron que en el cabildo de El Alto de mañana se vaya a proclamar al candidato del MAS. #estamos abocados a la gestión", aseguró el viceministro de coordinación Gustavo Torrico.



La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, Virginia Ugarte, pidió a autoridades y dirigentes del MAS a no crear escenarios de pelea durante la realización del cabildo. "Lo que pedimos a la ciudadanía es que no haya enfrentamiento y tampoco agresiones físicas, para ello también pedimos a la Policía que vele la integridad física de cada una de las personas", dijo Ugarte.