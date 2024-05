Arce abroga el DS 5143 tras reunión con Pacto de Unidad

El presidente Luis Arce informó este martes que decidió abrogar el Decreto Supremo 5143 sobre Derechos Reales, tras una reunión con el Pacto de Unidad "arcista", y denunció que la norma estaba siendo utilizada para ejecutar un plan de convulsión en el país.

"Hemos evaluado con las organizaciones este decreto que busca garantizar la propiedad privada de los bolivianos, pero en medios se está distorsionando y se está mintiendo al pueblo boliviano. Es un tema sensible pero está siendo aprovechado con fines políticos, además hay un plan de desestabilización que está en marcha con este motivo", dijo el mandatario.

Señaló que el decreto buscaba proteger la propiedad privada y modernizar el sistema de Derechos Reales, pero fue tergiversado por interreses políticos.

"Hay un plan de convulsión para las próximas semanas y quieren aprovechar este y otros temas, por ello, y atendiendo siempre a las organizaciones sociales, esta amplitud hemos atendido, hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier convulsion social que estaban buscando ", dijo

El ministro de Justicia Iván lima afirmó que Derechos Reales "es una caja negra que no tiene control ni fiscalización y que no logró bancarización, buscábamos (con el DS) la transparencia, que no exista extorsión".

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi dijo que la reunión de emergencia fue porque hubo mucha "especulación política y mediática" sobre el decreto 5143.

"Hemos pedido una explicación sobre el decreto y escuchando la información y la aclaración hay una realidad de ese trámite burocrático que pasa día a día en Bolivia", dijo.

"Vemos el interés político de algunas personas, la derecha tradicional y la nueva derecha, que empezaron a especular con estos temas y otros", afirmó.

Dijo que el presidente ha reflexionado y el pedido que hemos hecho ha sido de las organizaciones sociales es que "se abrigue ese decreto".