Fiscalía ordena investigar orden de aprehensión falsa contra jueces del caso Nallar

Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) en Cochabamba acatan el paro de 48 horas convocado por la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines (Fesimras) con una única demanda que es... Ver más Cochabamba: la CNS cumple paro de 48 horas exigiendo la renuncia del gerente nacional

El, todavía, líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, decidió dar marcha atrás y no acatar todas las decisiones que se tomaron en el ampliado que llevó adelante junto a sus seguidores,... Ver más Morales decide no acatar dos decisiones del ampliado evista: no expulsará a Arce del MAS e instruye aprobar créditos