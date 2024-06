Diputado presenta recurso al TCP para declarar nula la sesión del Legislativo, convocada por Andrónico

Un recurso directo de nulidad fue presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por el diputado "arcista" Juan José Jáuregui con el que se busca declarar nula la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional convocada por el senador Andrónico Rodríguez para este miércoles.

La legisladora Deisy Choque confirmó la presentación del recurso y aguarda que pueda ser admitido para que las decisiones que se asuman no tengan ningún efecto posteriormente.

"De momento, estamos vigilantes de lo que vaya a suceder. No vamos a hacer es ser parte de un delito, no al menos yo que ya tengo muchos procesos, no pienso ganarme otro proceso más por querer forzar las cosas", afirmó.

La sesión convocada por Rodríguez fue en su condición de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional debido a que David Choquehuanca se encuentra al mando del país ante el viaje de Luis Arce a Rusia.

Sin embargo, el senador "evista" Hilarión Mamani defendió la convocatoria que hizo Rodríguez y que se encuentra respaldada por la Constitución Política del Estado y que ante cualquier intento de querer obstaculizar la sesión dijo que los responsables serán el ala "arcista".

En la sesión de este jueves no descartó que se pida la modificación del orden del día para tratar otros proyectos de ley como proyectos de carreteras e incluso la continuidad de las elecciones judiciales.