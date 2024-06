Leigue pide a las autoridades acabar con la incertidumbre sobre el alza de precios

El arzobispo de Santa Cruz, René Leigue, pidió este domingo a las autoridades gubernamentales asumir su responsabilidad y acabar con la incertidumbre sobre el alza de precios en los mercados, con el fin de evitar momentos de tensión en la población.

Leigue señaló que la gente se enfrenta diariamente a precios más altos y no hay respuesta ni a quién acudir para detener este incremento.

"No hay nadie que diga algo. Ni las autoridades locales ni las nacionales. Siempre están buscando culpables: que el bloqueo, que no sé qué, que no sé cuánto", manifestó en su homilía dominical.

Leigue lamentó que nadie responda a esta situación, generando incertidumbre. "¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? Creo que, en este momento de tensión, pidámosle a las autoridades que encuentren una solución, porque parece que no hay...", comentó.

Afirmó que cuando se quiere encontrar una solución, siempre hay una salida. Cuando no quiere, siempre buscará una excusa y nunca se sentirá uno culpable, sino que culpará a otro.

Leigue señaló que "eso es lo que está pasando ahora. Nadie se siente culpable de nada y nadie es responsable de nada. Esta es la incertidumbre que tenemos".

Sin embargo, pidió a la población no perder la fe ni la esperanza en este Dios que siempre quiere y ama a su familia. Instó a asumir la realidad con fortaleza y sabiduría para encontrar una solución a los problemas actuales.