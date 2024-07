Dos nuevos amparos intentan frenar las elecciones judiciales, según Senador Rejas

El senador detalló que ambos amparos buscan una revisión extraordinaria de dos postulantes que fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. "Estos individuos han presentado amparos contra la Comisión de Constitución debido a su inhabilitación. Pretenden ser habilitados mediante una orden de la Sala Constitucional, que podría obligarnos a reconsiderar sus casos," añadió.

Rejas subrayó que los postulantes obtuvieron sus calificaciones basándose en la documentación que presentaron, la cual no cumplía con los requisitos necesarios. "No podemos otorgarles más puntos; no cumplen con los requisitos," enfatizó.

Actualmente, el proceso de selección está en la fase de toma de exámenes a más de 300 postulantes habilitados. Sin embargo, el lunes, la Sala Constitucional Segunda del Beni ordenó la paralización del cronograma de exámenes tras aceptar una medida cautelar solicitada por un postulante inhabilitado.