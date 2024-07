Partidos y TSE deciden solicitar la suspensión de las primarias

El encuentro del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y los líderes de partidos y agrupaciones políticas determinó ayer pedir a la Asamblea Legislativa (ALP) que apruebe una ley que suspenda las elecciones primarias programadas inicialmente para este 2024.

Si bien el documento de conclusiones elaborado por el TSE dice que este punto se acordó de “manera unánime”, el mismo no lleva la firma del presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales

La propuesta de no realizar las elecciones primarias en 2024 y priorizar las judiciales surgió ayer en el marco del Encuentro Multipartidario por la Democracia, que se extendió por cuatro horas y fue convocado por el TSE. Participaron jefes de partidos y agrupaciones políticas, representantes del Ejecutivo, Legislativo y organizaciones sociales.

Morales no firmó la “Declaración por la democracia” porque condicionó respaldar la propuesta de suspender las primarias a que el TSE reconozca el congreso de Lauca Ñ o que no haya plazos para la renovación de las directivas de los partidos.

Al no tomarse en cuenta su propuesta, Morales advirtió que la reunión se estaba convirtiendo en una “emboscada” en su contra y abandonó la instalación del TSE y no apareció cuando el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, dio lectura al documento.

Horas más tarde, en conferencia de prensa, Morales dijo “si mañana (hoy) se resuelve este planteamiento que hicimos, quiero decirles que mañana (hoy) personalmente estaré firmando este acuerdo, sino vamos a defender las primarias si es posible en las calles y caminos”, anunció.

Rechazo

Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) reprocharon que Morales pretendiera validar el congreso con sus adeptos a cambio de aceptar la suspensión de las primarias.

El jefe de UCS, Jhonny Fernández, explicó que no correspondía la petición del expresidente. Todas las organizaciones políticas deben cumplir con las determinaciones del TSE, y no tener tratos especiales, dijo Fernández.

Viabilizarán propuestas

Además de las primarias, el encuentro determinó otros 11 puntos (ver cuadro). Se determina también dar prioridad a las elecciones judiciales de este año, garantizar una total transparencia en la consolidación y confiabilidad del padrón electoral e implementar de forma progresiva un sistema de difusión de resultados preliminares en los futuros procesos electorales, entre otros temas.



Luego de la reunión, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, manifestó su predisposición a viabilizar la aprobación del proyecto de ley que anule las elecciones primarias para este año.



Carcelero



El representante de Creemos, Zvonko Matkovic, durante su intervención en el encuentro enfrentó a Morales y le dijo carcelero.



“Usted, señor (Evo) Morales me robó 10 años de vida, usted me robó a mi familia y usted me robó a mi hijo y, lamentablemente, seguimos en el mismo camino”, dijo Matkovic



Matkovic estuvo detenido en la cárcel de Palmasola, tras ser implicado en el caso terrorismo que se dio durante el Gobierno de Morales, en el cual se declaró inocente.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en representación del Gobierno, dijo que es importante que se lleven a cabo las elecciones judiciales. “Queremos elecciones judiciales y transformación real de la justicia”, manifestó.

Prada señaló que la realización de unas elecciones primarias no serían pertinentes, tomando en cuenta que las anteriores, llevadas a cabo en 2019, costaron al Estado boliviano 25 millones de bolivianos (3,6 millones de dólares) sin dar los “resultados esperados”.

Los 12 puntos del acuerdo entre el TSE y los partidos

1. Garantizar la realización de procesos electorales con integridad, seguros,transparentes, competitivos y con amplia participación ciudadana.

2. Reafirman el compromiso para la realización de las Elecciones Generales en los plazos expuestos por el TSE.

3. Es una prioridad la realización de las Elecciones Judiciales .

4. Aprobar Ley que suspenda las Elecciones Primarias.

5. El TSE garantizará la transparencia, consolidación y confiabilidad del padrón electoral para las elecciones 2025.

6. El TSE implementará un sistema de difusión de resultados preliminares en futuros procesos electorales.

7. Los Órganos del Estado deben garantizar que la distribución de escaños sea conforme a los datos del Censo 2024 para aplicar en elecciones de 2025.

8. El TSE coadyuvará en la atención de las denuncias de acoso y violencia política.

9. El TSE decidirá los casos de transfugio político y establecerá su tratamiento.

10. El TSE considerará la petición de pueblos indígenas para el respeto de sus derechos.







11. El TSE debe ejercer sus atribuciones sin intromisión de otro Órgano del Estado.

12. Los participantes promoverán acuerdos para garantizar el sistema democrático.