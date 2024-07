Ministra Prada asegura que Morales desea que le vaya mal a Bolivia

El expresidente Evo Morales busca “imponer su candidatura” y en esa línea quiere que le vaya mal a Bolivia, para presentarse como un salvador subestimando la inteligencia del pueblo, aseguró la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al final de la asamblea del Bloque Oriente que respaldó al gobierno del presidente Luis Arce. “Quiere que le vaya mal a nuestro país, porque es lo que pretende. Si ven el eslogan de su candidatura, en banners de la reunión de entre cuatro personas, dice salvar a Bolivia, porque se plantea como el salvador de Bolivia”, insistió respecto a la actitud y declaraciones de Morales. El denominado bloque evista en el Legislativo actúa en consonancia con las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) en temas como el bloqueo de créditos y la renuencia a generar condiciones para “blindar” el proceso hacia las judiciales. Para Prada, hay inconsistencia entre lo que habla e instruye a quienes son sus voceros. “Hay quienes por un lado dicen cuidar la economía del pueblo y por otro lado la sabotean diariamente ¿Por qué? Porque quieren que vaya mal. Yo les llamo los agoreros del desastre, en realidad lo que quieren es que haya un desastre en nuestro país, una convulsión, enfrentamiento y que la economía vaya absolutamente mal”, cuestionó. Morales se dice candidato para las elecciones de 2025, pese a que un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional, en apego a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), estableciera que la repostulación indefinida no es un derecho humano, lo que afecta sus aspiraciones. También amenazó con protestas si el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no reconoce el congreso de octubre en Lauca Ñ, donde fue elegido jefe del MAS y declarado candidato único. Justamente porque una reunión multipartidaria no aceptó esta condición, Morales abandonó la cita y se marginó del acuerdo para suspender las elecciones primarias en vistas a las elecciones 2025.