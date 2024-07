Yacuiba vive su peor crisis en atenciones de salud; hospital de segundo nivel carece de personal

El Hospital "Rubén Zelaya", el único de segundo nivel en la ciudad de Yacuiba, en el departamento de Tarija, enfrenta una grave crisis de atención debido a la falta de personal necesario para brindar servicios a la población. Así lo informó el presidente cívico de Yacuiba, Henry Medrano.

Medrano destacó que Yacuiba está viviendo una crisis de salud sin precedentes. "El hospital de segundo nivel de la región chaqueña está prácticamente paralizado por la falta de personal. Al menos 145 personas serían necesarias para el funcionamiento adecuado del hospital", explicó, según reporte de Erbol-Yacuiba.

Actualmente, el municipio de Yacuiba ha asumido la contratación de 40 ítems de personal, lo cual resulta insuficiente.

Medrano afirmó que, según la normativa vigente, la responsabilidad de proveer el personal necesario para los hospitales de segundo nivel recae en el Ministerio de Salud.

"Tenemos centros de salud en los barrios cerrados y un hospital que no puede atender la consulta externa, no cumple con las cirugías programadas y no tiene personal para los recién nacidos", agregó.

La situación se ha vuelto crítica, con numerosos problemas que requieren atención urgente. Medrano hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que se tomen medidas inmediatas sin politizar la crisis. "Nos parece absolutamente abusivo que no se atiendan estos problemas de manera eficiente", declaró.

La comunidad de Yacuiba espera que se aborden estos desafíos de salud pública para asegurar que el Hospital "Rubén Zelaya" pueda volver a funcionar con normalidad y brindar la atención médica que la población necesita.