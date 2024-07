Choferes confirman paro y bloqueos de 24 horas para el 1 de agosto

La Confederación de Choferes de Bolivia confirmó este lunes el paro nacional con bloqueos para el jueves 1 de agosto, para exigir solución a la falta de combustible, dólares y otros pedidos.

"Hubo molestia por la falta de cumplimiento de compromisos, no hay el combustible necesario. No hay seriedad y es un perjuicio para las empresas que tienen contratos de larga distancia", dijo Lucio Gómez, dirigente del sector.

La decisión se tomó el pasado viernes en el Congreso nacional del sector realizado en Tarija. "También se ha pedido la regularización del dólar porque todos los repuestos están en base al dólar", ratificó.

Gómez afirmó que la falta de combustible y dólares afecta seriamente el trabajo de los transportistas.

"Por eso, se tomó la decisión de que el transporte boliviano tomará las carreteras, capitales y fronteras el día jueves 1 de agosto, no hay otra alternativa. Sí o sí hay paro. No se va a mover esa decisión", dijo.



Aclaró que no abandonan la mesa de diálogo y pidió al Gobierno que transparente e informe sobre la realidad económica del país.