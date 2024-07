YPFB: Buques varados en Arica podrían descargar el primero de agosto

Armin Dorgathen, informó este lunes que la descarga de los cuatro buques varados en el puerto de Sica Sica, en Arica, Chile, podría iniciar "a priori" el 1 de agosto.

En contacto con Unitel, Dorgathen explicó que los problemas climáticos han dificultado la descarga de los buques, extendiendo “una ventana más larga” de lo previsto. Para mitigar la situación, se está importando más combustible por Paraguay y se ha intervenido en el bloqueo de Yacuiba, permitiendo el avance de las cisternas varadas. “Vamos a tener más producto durante la semana”, afirmó el presidente de YPFB.

El titular de YPFB negó que la falta de distribución de diésel se deba a problemas financieros, enfatizando que la demora es causada por condiciones climáticas adversas y no por la falta de pago. “Si no estuvieran pagados los buques, no estarían para la descarga. Los recursos tampoco son ilimitados, por lo que se prioriza el combustible más barato que llega por buque”, indicó Dorgathen.

Respecto al costo del combustible importado, Dorgathen mencionó que Bolivia paga entre 900 y 1.000 dólares por metro cúbico. Se espera que la descarga de los buques varados en Arica se pueda realizar a partir del 1 de agosto.

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, señaló que el suministro transportado por los cuatro buques es suficiente para un mes de importaciones necesarias para Bolivia, incluyendo gasolina y diésel. Adicionalmente, los 50 millones de litros que se importan por Paraguay y Argentina proporcionan aproximadamente siete días de abastecimiento de diésel.

Ante la pregunta sobre qué sucederá cuando se termine el cargamento actual, Dorgathen aseguró que hay contratos mensuales con más buques en camino. “Tenemos contratados buques mensualmente, no es de que lleguen unos buques y no llegan más”, explicó, indicando que el tiempo de llegada varía entre 12 a 30 días dependiendo del lugar de envío.

Finalmente, Dorgathen destacó que el volumen de líquidos que se espera sea descargado en Arica es suficiente para el abastecimiento de 30 días. Durante este periodo, continuará la entrada de diésel por vía terrestre desde Paraguay, Perú y Argentina para evitar nuevos contratiempos.