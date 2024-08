Cuéllar tras ser liberado: "No me callarán"

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, fue liberado la mañana de este miércoles después de pasar una noche en celdas policiales, tras ser aprehendido en el marco de un proceso iniciado por una denuncia presentada por Roger Mariaca, fiscal departamental de Santa Cruz.

A su salida, Cuéllar no dudó en criticar duramente a Mariaca y exigió la destitución del fiscal por presuntas irregularidades en su accionar. "No me callarán con 24 horas en una celda", declaró el parlamentario del MAS ante los medios de comunicación, mostrando su descontento con la situación.

El motivo de la aprehensión de Cuéllar fue su inasistencia a una citación para declarar la semana pasada, a pesar de que, según su abogado Rafael Rodríguez, esta ausencia había sido justificada. La Fiscalía informó que el diputado enfrenta cargos por desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad, un delito de acción pública.

Cuéllar, después de su liberación, señaló que su detención era una represalia por su labor de fiscalización en casos de presunta corrupción. "No es posible que por fiscalizar indicios de corrupción seamos aprehendidos; lo que ha hecho la Fiscalía no daña la imagen del diputado Rolando Cuéllar, sino la del primer Órgano del Estado, la Asamblea Legislativa. Ningún senador va a tener las atribuciones de fiscalizar cuando hay indicios de corrupción", afirmó Cuéllar.

Por su parte, Roger Mariaca, quien se identificó como víctima en este proceso, explicó que presentó una acción de defensa que derivó en una acción constitucional. "Presenté una acción de protección de privacidad que creo que era necesaria, por el bienestar mío, de mi familia y de mis hijos", indicó Mariaca, justificando su denuncia contra el diputado.

Este incidente ha generado tensión entre el Ministerio Público y sectores del MAS, con Cuéllar y sus defensores denunciando una supuesta persecución política. La liberación del diputado y sus declaraciones apuntan a que el conflicto entre ambas partes podría intensificarse en los próximos días.