Postulantes a Fiscal General del Estado deben cumplir 18 requisitos

Los postulantes a Fiscal General del Estado deben cumplir con 18 requisitos, 9 generales y 9 específicos, señala la Ley 1579 Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado publicada en la Gaceta Oficial.

La norma fue promulgada por el presidente Luis Arce el viernes pasado y la Comisión Mixta de Justicia Plural aprobará en unos días la convocatoria a este proceso de selección y designación que abarcará unos 57 días.

Entre los requisitos comunes están: 1) contar con nacionalidad boliviana; 2) haber cumplido con los deberes militares establecido (sólo varones); 3) no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento; 4) no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal y 5) no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada con calidad de cosa juzgada.

Además de 6) estar inscrita o inscrito en el Padrón Electoral; 7) hablar al menos dos idiomas oficiales del país; 8) no incurrir en los casos de prohibición o incompatibilidad establecidos en los Artículos 236 238 y 239 de la Constitución Política del Estado y 9) no haber sido designado anteriormente como Fiscal General del Estado.

A estos se suman los 9 requisitos específicos: 1) haber cumplido 30 años, al momento de postulación; 2) no tener militancia en ninguna organización política; 3) título profesional a nivel licenciatura en derecho, con un mínimo de 8 años a partir de la emisión; 4) contar con experiencia profesional de al menos 8 años; y 5) tener formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional.

También está 6) no contar con sanción de destitución del Consejo de la Magistratura ni por la Fiscalía General del Estado; 7) no haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del Estado; 8) no haber patrocinado procesos de entrega o enajenación de recursos naturales o del patrimonio nacional y 9) propuesta de Plan de Trabajo.

Una vez se emita la convocatoria, los postulantes tendrán 15 días para presentar su postulación en la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Las decisiones del Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado en todo el proceso de selección y designación, serán adoptadas por dos tercios de votos de las y los Asambleístas presentes conforme establece el parágrafo I del artículo 227 de la Constitución Política del Estado.

La evaluación y calificación de méritos tendrá un valor de 200 puntos: 120 por la experiencia profesional y 80 por la evaluación oral y plan de trabajo.

Para pasar a la etapa de designación a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y Ios postulantes deben obtener una nota igual o mayor a 130 puntos acumulados.

La Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado elevará informe a la Asamblea Legislativa Plurinacional con una lista de un mínimo de 5 y un máximo de 10 postulantes poseedores de las mejores notas, para la designación del o la Fiscal General del Estado.