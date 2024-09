Desahucian referéndum en diciembre, pero podría realizarse en otra fecha

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe descartó por completo la posibilidad de que el referéndum planteado por el presidente, Luis Arce, se lleve acabo este 1 de diciembre, junto con las elecciones judiciales.

Informó, además, que se podría fijar otra fecha, siguiendo los procesos que corresponden, “pero tomando en cuenta un reajuste en el presupuesto”.

En el mejor de los casos —señala Tahuchi—, una vez que se aprueben en el TSE las preguntas reformuladas por el Ejecutivo, deben pasar al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, una vez revisadas por éste y si las preguntas pasan el control, el Ejecutivo remitirá las mismas con el decreto para el referendo al TSE.

En diálogo con este diario, el diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón dijo que es prácticamente imposible que se lleve adelante el referéndum propuesto por el presidente Arce.

“Lo más prudente sería que se archive la propuesta del referéndum”, dijo.

Alarcón reiteró que las preguntas reformuladas son “peor que las originales”. Y que si el Ejecutivo las envió directamente al TCP fue porque había desesperación por que el tiempo ya no les daba para realizar un referéndum.

Errores

Por otra parte, Tahuichi informó que el Ejecutivo procedió en contra de lo que manda ley al enviar directamente el Ejecutivo las preguntas reelaboradas al TCP y no así al TSE, “como manda el reglamento”.

“No puede, el Presidente del Estado, ajustar ese procedimiento ninguneando al TSE, esto debe quedar muy claro”, enfatizó.

En espera

Añadió que el TSE está a la espera de que el Ejecutivo envíe las preguntas reformuladas y, una vez que las tenga, las evaluará de acuerdo a tres criterios: imparcialidad, precisión y claridad. Esto se dio luego de que el TCP declarara la improcedencia debido a que las preguntas reformuladas enviadas por Arce no fueron derivadas primero al TSE para su aprobación, como marca la ley.

Versión del Gobierno

El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que, hasta el 31 de agosto, Arce no recibió ninguna notificación del TCP sobre una resolución respecto a las preguntas del referéndum.

“Hasta la última hora del 31 de agosto, el presidente Luis Arce no ha recibido ninguna comunicación oficial del TCP respecto a su decisión sobre las preguntas que propuso para el referéndum anunciado el 6 de agosto pasado”, señaló Lima.

“Solamente cuando conozcamos la resolución, podremos pronunciarnos. No podemos adelantar criterio. Dar una contestación a las preguntas no sería apropiado en tanto no conozcamos la resolución”, dijo Lima ante la insistente pregunta de los periodistas en La Paz.

Preguntas rechazadas

El argumento del TCP para rechazar las preguntas es que “no cuentan con un informe de evaluación técnica positivo aprobado mediante una resolución administrativa por parte del TSE”, según la parte conclusiva de la Declaración 0029/2024 del TCP.