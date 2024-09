Marset "no tiene nada que ver" con el tiroteo en Cotoca, según su abogado

Santiago Moratorio, abogado del narcotraficante Sebastián Marset, afirmó que su defendido "no tiene nada que ver" con el tiroteo ocurrido el domingo 1 de septiembre en La Enconada, comunidad ubicada entre el municipio de Cotoca y Pailas. En este hecho falleció una persona y Erland Ivar García López, conocido como "El Colla" y presunto mano derecha en Bolivia, fue herido de gravedad, está en terapia intensiva.

Moratorio dijo que su cliente respondió que no tiene nada que ver en lo acontecido y que tampoco le interesa. "No tiene absolutamente nada que ver; no le interesa nada y mi cliente está totalmente por fuera de esto (balacera)", respondió Moratorio, luego de trasmitirle la consulta a su defendido, afirmó, según El Deber.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó ayer que el enfrentamiento ocurrido la tarde del domingo se debe a una disputa por territorio y de liderazgo de la organización de Marset en Bolivia.