Manfred rechaza datos del censo y no irá a la reunión convocada por el INE

El alcalde Cochabamba, Manfred Reyes Villa, rechazó ayer los resultados del Instituto Nacional de Estadística (INE) que ubican a Cochabamba en tercer lugar, con 661.484 habitantes. Además, informó que no asistirá a la mesa técnica convocada por el INE para analizar resultados del censo este 16 de septiembre.

Estudio



Reyes Villa presentó datos sobre el trabajo técnico que realizó el municipio revelando que Cochabamba tiene 910.267 habitantes, una población estimada hasta 2024, con un índice de crecimiento de 3,6 personas por vivienda.



El burgomaestre cuestionó los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2024.



El Alcalde hizo hincapié en que se realizó la estimación con datos del Ordenamiento Territorial Municipal, del Sistema Nacional de Información en Salud y del propio INE, “llegando a la conclusión de que existen incoherencias entre el resultado del proceso censal y el crecimiento poblacional registrado según los índices de natalidad, mortalidad y crecimiento territorial”.



“Nosotros convocaremos a la gente del INE, pero además estamos haciendo un trabajo de campo en territorio, estamos yendo a censar varios manzanos, por ello envié una carta al INE solicitando mapas y cartografías censales, además de poblacionales”, señaló.



Consultada sobre el informe difundido por el Alcalde de Cochabamba, la experta en demografía y censos Teresa Polo dijo a Los Tiempos que no podía emitir un criterio preciso al respecto, ya que desconoce la metodología empleada para el informe. Sin embargo, considera que las cifra de 910.267 “parece elevada”. “Habría que ver en base a qué estudios se ha realizado ese trabajo técnico, pero me parece que los datos pueden estar elevados”, dijo.



Polo también se refirió a los resultados que dio el INE, afirmando que la población cochabambina podría ser mucho más de 661.484 y que hay ciertas dudas al respecto. Y que más bien se aproximaría a los 800 mil habitantes, de acuerdo a la proyección del propio INE, a 2022.



La experta señala que la tasa de crecimiento en Cochabamba ha disminuido y el uso del suelo comenzó a crecer verticalmente. “Pero eso no garantiza que todos estos edificios estén habitados, es decir, muchos de ellos no acogen a familias. El tema de las viviendas es especulativo”, puntualizó.

Rechazan convocatoria



Los municipios de Cochabamba, Santa Cruz y El Alto rechazaron la invitación del INE a una mesa técnica nacional para revisar los resultados del Censo 2024. Los sectores demandan reuniones personales con el ente para responder cuestionamientos tras los resultados “alejados de la verdad” poblacional.

Informe



De acuerdo a la explicación del alcalde, en 2001 Cochabamba tenía 517, 024 habitantes, con un territorio censado de 8.294,93 hectáreas. Y con un crecimiento de 114,989 habitantes, del 2001 al 2012.



En 2012 Cochabamba, Tenía 632, 013 habitantes con un territorio de 10.995,55 hectáreas.



En 2024, de acuerdo a los resultados del INE, Cochabamba tiene 661,484 en un territorio de 15.112,13 hectáreas. “Como verán es imposible que la ciudad sólo tenga un crecimiento de 29,471 habitantes de 2001 al 2012, es decir 12 años”, máxime si la proyección oficial del INE era de 856.198 al 2002”, señaló.