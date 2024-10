Lanchipa niega que haya paralizado investigación contra Evo y acusa a exfiscal Gutiérrez de "negligencia"

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, justificó su decisión de cesar a la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, tras argumentar que cometió actos de "negligencia" en el desarrollo del proceso investigativo.

Además, negó este jueves que haya ordenado detener la investigación de una denuncia de estupro contra el expresidente Evo Morales.

Lanchipa leyó una declaración y se fue sin responder a las preguntas de los periodistas.

Gutiérrez, la que hasta la noche del miércoles era fiscal departamental de Tarija, denunció que Lanchipa le exigió que presentara la renuncia a su cargo. "Me llama el fiscal general, que en 20 minutos presente yo mi renuncia, cuestión que yo no lo hice, entonces al llegar aquí (a la Fiscalía), apenas he llegado, no me dejaron ni siquiera entrar a mi oficina como si fuésemos unos delincuentes", manifestó Gutiérrez ante los medios de comunicación.

La determinación se da luego que, la ahora exfiscal, confirmara que hay una investigación en contra del principal dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.